Slovan Bratislava - Dunajska Streda maçı öncesi rakamlar

Slovakya Süper Lig maçında Slovan Bratislava ile Dunajska Streda, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:45. Slovan Bratislava 17 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Dunajska Streda 15 puanda ve 2. sırada. Slovan Bratislava son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Dunajska Streda, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 451 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Slovan Bratislava kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.30, Dunajska Streda sahadan galip ayrılırsa 3.40 oranını elde edecekler.

Slovan Bratislava son hafta oynanan Zilina maçında 3-2 kazandı.

Dunajska Streda, Ruzomberok karşılaşmaında 0-4 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Slovan Bratislava, 7 gol attı ve 4 gol yedi.

Dunajska Streda ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Dunajska Streda, 8 gol atarken 6 gol yedi.

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