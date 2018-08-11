Slovan Bratislava - Nitra rakamlar

Slovakya Süper Lig heyecanı devam ediyor. Slovan Bratislava, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Nitra takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:00. Slovan Bratislava, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Nitra son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 731 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Slovan Bratislava kazanırsa 1.20, beraberlik çıkarsa 4.30, Nitra sahadan galip ayrılırsa 8.00 oranını elde edecekler.

Slovan Bratislava son hafta oynanan Nitra maçında 3-1 kazandı.

Nitra ise Slovan Bratislava karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Slovan Bratislava, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Slovan Bratislava, kendi sahasında 3 gol attı, 0 gol yedi.

Nitra, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Nitra, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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