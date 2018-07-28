Slovan Bratislava - Podbrezova maç önü

Slovakya Süper Lig heyecanı devam ediyor. Slovan Bratislava, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Podbrezova takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:00. Slovan Bratislava son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Podbrezova, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 537. İddaa'da Slovan Bratislava kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Podbrezova kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Slovan Bratislava son hafta oynanan Nitra maçında 0-1 kazandı.

Podbrezova ise Senica maçında 1-0 yenildi.

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