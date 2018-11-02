Slovan Bratislava - Zemplin Michalovce rakamlar

Slovakya Süper Lig heyecanı devam ediyor. Slovan Bratislava, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Zemplin Michalovce takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Slovan Bratislava 33 puanla 1. sırada, Zemplin Michalovce 12 puanla 10. sırada bulunuyor. Slovan Bratislava son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ile oynadı. Zemplin Michalovce, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 373. İddaa'da Slovan Bratislava kazanır 1.10, berabere biter 5.80, Zemplin Michalovce kazanır 8.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Slovan Bratislava önceki hafta Nitra mücadelesinde 0-1 kazandı.

Zemplin Michalovce, Zilina karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Slovan Bratislava, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Slovan Bratislava, kendi sahasında 17 gol attı, 10 gol yedi.

Zemplin Michalovce, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Zemplin Michalovce, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.

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