Slovan Liberec - Banik Ostrava maçı rakamları

Çek Cumhuriyeti Czech Liga heyecanı devam ediyor. Slovan Liberec, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Banik Ostrava takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 16:00. 9 puanlı Slovan Liberec 7. sırada bulunuyor, Banik Ostrava 15 puana sahip ve 3. sırada. Ev sahibi Slovan Liberec, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Banik Ostrava, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 346 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Slovan Liberec kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.00, Banik Ostrava sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Slovan Liberec son haftadaki Banik Ostrava müsabasında 2-1 kazandı.

Banik Ostrava ise Slovan Liberec karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Slovan Liberec, 4 gol attı ve 3 gol yedi.

Banik Ostrava ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Banik Ostrava, 6 gol atarken 3 gol yedi.

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