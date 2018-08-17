Slovan Liberec - Bohemians 1905 maçı ne zaman?

Slovan Liberec ve Bohemians 1905, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:00. Maç öncesi Slovan Liberec 5 puanla 9. sırada, Bohemians 1905 6 puanla 8. sırada bulunuyor. Slovan Liberec, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Bohemians 1905 son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 370 kodlu maçı oynayanlar; Slovan Liberec galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.60, Bohemians 1905 galibiyet oranı 4.00. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Slovan Liberec önceki hafta Tescoma Zlin mücadelesinde 3-1 yenildi.

Bohemians 1905 ise Sparta Prague karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Slovan Liberec, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Slovan Liberec, kendi sahasında 3 gol attı, 2 gol yedi.

Bohemians 1905, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Bohemians 1905, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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