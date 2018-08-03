Slovan Liberec - Teplice maç önü

Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında Slovan Liberec ile Teplice, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 18:00. Maç öncesi Slovan Liberec 3 puanla 10. sırada, Teplice 4 puanla 5. sırada bulunuyor. Slovan Liberec, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Teplice, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 351 kodlu maçı oynayanlar; Slovan Liberec galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.10, Teplice galibiyet oranı 3.30. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Slovan Liberec önceki hafta Tescoma Zlin mücadelesinde 3-1 yenildi.

Teplice ise Slavia Prague maçında 0-3 yenildi.

Slovan Liberec, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.

Teplice, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Teplice, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ