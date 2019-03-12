Ekonomist Mahfi Eğilmez 2018 yılının son çeyreğinde Türkiye ekonomisinin 'küçülen ekonomiyle beraber yükselen enflasyon' şeklinde tanımlanan slumpflasyona girdiğini açıkladı. Peki, Slumpflasyon ne demek? Türkiye, Slumpflasyon'a mı girdi?

SLUMPFLASYON NEDİR?

Bir ekonomide enflasyon olgusu yaşanırken ekonomi küçülüyorsa o ekonomide slumpflasyon (enflasyon içinde küçülme) hali var demektir.

Ekonomik krizlerin en zoru budur. Çünkü burada bir yandan enflasyonu düşürmeye uğraşırken bir yandan da ekonominin küçülmesini önce durdurmaya sonra da büyümeye döndürmeye yönelik bir ekonomi politikası uygulamak gerekmektedir.

Makroekonomik hedeflerin ve politika araçlarının birbiriyle çelişkisi en fazla burada ortaya çıkar. Bir yandan enflasyonu düşürmek, bir yandan büyümeye geçmek, bir yandan bunlara eşlik etmesi büyük olasılık içinde olan işsizlik artışını engelleyip istihdamı artırabilmek birbiriyle çelişen hedeflerdir.

Ekonomist Mahfi Eğilmez'e göre uygulanacak politikanın zorluğuna göre kriz hallerini en kötüden daha az kötüye olacak şekilde sıralaması şöyledir; 1. slumpflasyon, 2. depresyon, 3. resesyon, 4. deflasyon, 5. stagflasyon ve 6. enflasyon. Bu sıralamada en kötü slumpflasyon haliyken, daha az kötü enflasyondur.