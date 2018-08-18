Slutsksakhar - Shakhtyer Soligorsk maçı ne zaman?

Slutsksakhar ve Shakhtyer Soligorsk, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Belarus Premier Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:00. Maç öncesi Slutsksakhar 30 puanla 5. sırada, Shakhtyer Soligorsk 32 puanla 4. sırada bulunuyor. Ev sahibi Slutsksakhar, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Shakhtyer Soligorsk, son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 528 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Slutsksakhar kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Shakhtyer Soligorsk sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Slutsksakhar önceki hafta Dnepr Mogilev mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Shakhtyer Soligorsk, Neman Grodno karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Slutsksakhar, 9 gol attı ve 4 gol yedi.

Shakhtyer Soligorsk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Shakhtyer Soligorsk, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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