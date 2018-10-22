SMA (Spinal Musküler Atrofi) hastalığı, ya da bir diğer yaygın kullanımıyla "Gevşek Bebek Sendromu" bebek ölümlerine yol açıyor ve duyarlılık için dünya genelinde kampanyalar düzenleniyor. Peki; SMA hastalığı nedir? SMA hastalığının belirtileri ve tedavisi nedir? İşte, merak edilen detaylar...

SMA HASTALIĞI NEDİR?

Hareket sinir hücrelerinden kaynaklı bir hastalık olan SMA hastalığı, kas hareketlerini kontrol eden sinir sisteminin tahrip olmasıyla kasların zayılaması ve erimesi olarak açıklanıyor. Kişiyi yatağa bağımlı hale getiren SMA hastalığının çeşitli tipleri bulunuyor. Ancak en tehlikeli evresi SMA Tip 1 olarak biliniyor. SMA Tip 1'in belirtileri çocukluk yaşlarından itibaren gözle görülebilir bir halde oluyor. Hastalık, yeni doğmuş bir bebekte görülebilirken, yetişkinlerde de ortaya çıkabiliyor.

SMA TİP 1'İN TEDAVİSİ VAR MI?

SMA için spesifik bir ilaç tedavi yok. Ancak SMA'lı hastaların gelecekteki tedavisinde gen tedavisi ve kök hücre rol oynayabilir.

Günümüzdeki tedavinin başlıca dayanağı ise; fizyoterapi, solunum bakımı, beslenme desteği, düzeltici ve ortopedik girişimlerdir.

Ülkemizde de Hacettepe Üniversitesi'nde deneysel çalışmalar yürütülüyor.

Akraba evlilikleri ileri kuşaklarda hastalık oluşma riskini artırır.

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