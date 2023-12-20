SMA hastası çocuğun kumbarasını çaldılar

Kocaeli Derince ilçesinde markete alışveriş bahanesiyle giren 3 şüpheli SMA hastası çocuk için konulan bağış kumbarayı çalmıştı.

Şüphelilerden biri tezgahtarı oyalarken bir diğeri ise SMA hastası çocuk için toplanan paraların kumbarasını alarak marketten çıkmış ve kayıplara karışmışlardı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın farkına varan market sahibi, polise haber vermesiyle çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerasında yapılan incelemeler neticesinde kimlikleri tespit edilen şüpheli S.Ç., S.U. ve İ.M.D. yakalandı.

Yaşlarının 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen şüpheliler gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslardan S.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken S.U. ile İ.M.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.