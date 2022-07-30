Bu nasıl vicdansızlık! Asya bebeğin bağış kutusu çalındı 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Ferdi Durdu’nun haberine göre, SMA hastası Emine Asya Kaya'nın tedavisi için gerekli olan paranın toplanması için, 4 ay önce valilik onaylı bir kampanya başlatıldı.

Kaya ailesi tarafından yürütülen kampanya kapsamında Kışla Caddesi'nde kurulan stantta da gönüllülerin desteğiyle para toplanıyordu. 29 Temmuz Cuma akşamı stanttaki kutunun içerisinde bulunan kutunun içerisindeki para kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından çalındı.

Hırsızlık anı saniye saniye cadde üzerinde bulunan bir iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, görüntüleri inceleyip, parayı çalan kişiyi tespit etti. Ekipler, şüpheliyi yakalarken, çalınan yardım parası aileye teslim edildi.