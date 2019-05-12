SMA hastası, 9 yıllık evli Demet Arık’ın annelik hayali, hastaneden kucağında bebeği ile çıkmasıyla son buldu.

İHA'nın haberine göre; Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Filiz Ciğerim 12 Mayıs Anneler Gününü kutlamak için Demet Arık’ın Karamürsel’deki evine gitti.

Dr. Ciğerim, Demet Arık’a doğum süresi boyunca çekilmiş ultrason resimleri olan albüm hediye etti. Duygusal anlar yaşanan evde Arık albümü incelerken gözyaşlarını tutamadı.

32 yıl önce SMA hastası olarak dünyaya gelen ve 2009 yılında internetten tanıştığı Zafer Arık ile dünya evine giren Demet Arık’ın en büyük hayali anne olmaktı. Çocukluğundan itibaren SMA hastalığı ile mücadele eden ve hayatını tekerlekli sandalyede sürdüren üniversite mezunu Demet Arık, eşi Zafer Arık ile 9 yıl önce hayatını birleştirdi.

Evlendiği günden itibaren hep anne olmanın hayalini kurduğunu söyleyen Arık, “Evlendiğimiz yıldan beri anne olmak için eşimle gitmedik hastane bırakmadık. Hastalığım yüzünden vücudumda kas dokusu yok. Bu yüzden gebe kalamayacağımı ve karnımda bir çocuk taşıyamayacağımın endişesini söylediler” dedi.

Dr. Filiz Ciğerim, “Demet tekerlekli sandalyesiyle hastanemize geldiğinde, gözlerimin içine bakarak, ’Ben anne olmak istiyorum’ dedi. Gözlerindeki ışık anne olmayı ne kadar çok istediğini belli ediyordu” dedi.

Demet Arık'ın hayalleri gerçek oldu. Şimdilerde Arık, 1.5 yaşında olan kızı Ebrar ile vakit geçiriyor, oyunlar oynuyor.