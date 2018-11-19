SMA hastası Firdevs'in evde eğitim sevinci

Adıyaman'da, Spinal Müsküler Atrofi ( SMA) Tip 1 hastalığı nedeniyle okula gidemeyen 7 yaşındaki Firdevs Koparal'ın yüzü evde eğitim hizmetiyle güldü.
Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Mehmet-Fatma Koparal çiftinin kızı Firdevs'in omurilikteki kasların hareket etmesini sağlayan hücrelerin işlevini yapmadığı bir kalıtsal rahatsızlık olan SMA nedeniyle okula gidememesi üzerine eve eğitim alabilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Evde eğitim projesi" kapsamında öğretmen görevlendirildi.
SMA hastası Firdevs Koparal, gazetecilere yaptığı açıklamada, evde eğitim gördüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.
Sınıf Öğretmeni Güler Çok'un her gün iki saat yanına gelip ders verdiğini anlatan Koparal, "Öğretmenim geldiğinde çok mutlu oluyorum. Gittiğinde ise çok üzülüyorum. Kendisini çok seviyorum. Okula gitmeyi çok istiyordum. Evimde eğitim ve ilaç desteği sağladığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederim. Teşekkürümü onun fotoğrafına bakarak gideriyorum" diye konuştu.
Evde aldığı ders sayesinde harfleri öğrendiğini, boyama yaptığını, resim çizdiğini anlatan küçük kız, ayrıca müzik eğitimi gördüğünü söyledi.
FİRDEVS'İN GÜLMESİ BANA YETİYOR
Cumhuriyet İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmeni Güler Çok ise 35 yıldır Adıyaman'da öğretmenlik yaptığını belirterek, şöyle konuştu: "Okul müdürüm bana SMA hastası bir öğrenciye evinde eğitim verme teklifinde bulundu. Hiç düşünmeden teklifi kabul ettim. Hafta içi her gün iki saat Koparal'ın evine gelip ders veriyorum. Çok mutluyum. İlk defa bir SMA hastası öğrenciye evinde ders veriyorum. Firdevs'in gülmesi bana yetiyor. Kendisini çok seviyorum. Kendisi beni gördüğü zaman gülümsüyor."
Baba Mehmet Koparal da SMA Tip 1 hastası kızı Firdevs'in evinde eğitim görmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.
Devletin verdiği ilaç ve eğitim desteğinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür eden Koparal, "SMA hastalarının ilaçları tekrardan verildiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayrıca teşekkür ederim. Şu an çocuğuma beş doz aldım. Kızımın kas sistemleri gayet iyi. Hiç oturamayan çocuğum şu anda kalem tutup ellerini hareket ettirebiliyor" dedi.
Anne Fatma Koparal ise Firdevs'in öğretmeninin bir aydır eve gelip kızına ders verdiğini belirterek, "Bundan dolayı çok mutluyuz. Bu eğitim imkanını sağlayan başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Kızım okula gitmeyi çok istiyordu. Öğretmen eve geldiğinde kızımın sevinci beni ayrıca mutlu ediyor" şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.