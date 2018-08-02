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SMA'lı çocukların ailelerinden reçete eylemi

Habertürk, SGK'nın geçen sene SMA Tip 1 hastası çocuklar için erken erişim programına aldığı, tek dozu 125 bin dolarlık mucize ilaçta reçete krizi yaşandığını gündeme getirmişti. Solunum cihazına bağlı SMA hastası çocukların hekiminden "SMA kaynaklı invaziv solunum desteği yoktur" yazılı reçete isteyen SGK, ilaç onayı almış SMA hastalarına bu belge olmadan ilacın devam dozlarını vermiyor. SMA hastası aileler bugün SGK'nın ilaçları dağıttığı merkezi önünde toplanıp "Ölüme değil çözüme ortak ol" pankartı açtı.

02.08.2018 - 16:26 | Güncelleme:

Habertürk muhabiri Öznur Karslı'nın haberine göre SMA Tip-1 tanılı hastaların tedavilerinde kullanılmak üzere SGK tarafından karşılanmaya başlanan, tek dozu 125 bin dolar tutarındaki ‘Spinraza Nusinersen' ilacında reçete krizi aşılamadı. Hasta başı yıllık maliyeti 1 milyon lirayı aşan ilaç tedavisi için hastaların solunum cihazına bağlı bulunmaması, 6 aydan küçük olması, ağız yoluyla beslenmesi, menenjit ya da benzeri hastalığı bulunmaması gibi şartlar aranıyordu. İlaç başvurusunun ise en az bir pediatrik nöroloji ve genetik uzmanından oluşan konsey kararıyla yapılması gerekiyordu.

HAZAL 5'İNCİ DOZU ALAMAYABİLİR
Geçen yıl ocak ayında Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) girişimleriyle erken erişim programına alınan ilaçta Türkiye'de binin üzerindeki SMA hastasından sadece Tip 1 teşhisi konulanlar arasından kriterlere uyanlar faydalanıyordu. Şimdiye kadar ilaçtan 4 doz alan hastalardan biri de Habertürk'ün başından beri tedavi seyrini takip ettiği 2.5 yaşındaki Hazal Semiz'di. Minik Hazal bu ay içinde 5'inci dozu almak için gün sayıyordu. 7 Ağustos'ta heyetin değerlendireceği Hazal'ın babası Volkan Semiz konuyla ilgili "5'inci doz için heyete gireceğiz ama heyete giren diğer çocuklarımız da ilaç onayı almış olmalarına rağmen devam dozlarını alamıyor" dedi.

AİLELER SGK ÖNÜNDE
SMA'lı çocukların zaten hastalık nedeniyle solunum cihazına bağlandığını söyleyen endişeli aileler bugün ilaçların dağıtıldığı SGK'nın Ankara'daki İbni Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi önünde toplanıp, basın açıklaması yaptı. İstanbul, Ankara, Antalya ve Adıyaman gibi illerden gelen aileler SGK'dan ilaç onayı istedi.

"İLK 4 DOZDA HATA YAPTIK"
SGK Başkanı Selim Bağcı ailelerle görüştü. Bağcı'nın ailelere "Reçetedeki ibareyi SGK değil Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİCK) istiyor. Biz sadece ödeme kısmındayız. İlk 4 dozluk yükleme dozunu vermediğimiz çocuklar için hatamızı kabul ediyoruz. Bu durum komisyonda görüşülüyor, biz de sonucu bekliyoruz" açıklamasını yaptığı belirtildi.

Devam dozu alamayan hastalar arasında bu zamana kadar ilaçtan iki doz alan ve şimdi ikisi de yoğun bakımda olan küçük Eda ile 9 aylık Yiğit de bulunuyor. İki SMA hastası çocuğa da ilacın üçüncü dozu için reçete onayı çıkmamıştı.

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