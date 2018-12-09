Beyoğlu Belediyesi, belediye, işletme ve vatandaş arasındaki bağı güçlendirmek hedefiyle interaktif bir platform olarak geliştirilen Smart Beyoğlu uygulamasını devreye aldı. Uygulama ile Beyoğlu’nda vatandaşlar, belediye hizmetlerinin yanı sıra otellerden, tarihi binalara, restoranlardan mağazalara kadar çevresindeki mekanlar hakkındaki bilgilere tek tıkla ulaşabilecek.

‘Beyoğlu’nun dijit hafızası’ sloganıyla hayata geçirilen ‘Smart Beyoğlu’ ile Beyoğlu‘ndaki tarihi binalarda ve işyerlerinde QR kod uygulamasına geçildi.

Zabıta ekipleri Smart Beyoğlu’nun mobil uygulaması aracılığıyla işyerlerine ait bu QR kodları okutarak işlemlerini yapabiliyor. Uygulama aynı zamanda ilçe esnafına kendi işyerinin reklamını yapmasına ve kampanyalarından müşterilerini anlık olarak haberdar etmesine imkan sunuyor.

Müşterilerde bu mobil uygulama üzerinden işletmenin QR kodunu okutarak ürün ve hizmetler hakkında bilgi alabiliyor, yorum yapabiliyor. Smart Beyoğlu projesi ayrıca her gün 2 milyonu bulan bölgedeki yerli ve yabancı turistlerin de Beyoğlu’nu keşfetmelerini kolaylaştırıyor.

TURİSTLERE REHBERLİK EDECEK

Uygulamayı akıllı cihazına indiren turist ‘Ben Neredeyim’ butonu ile bulunduğu yerin konumuna, etrafında var olan işletmelere, tarihi binalara ait bilgilere, etkinliklere ve turistik destinasyon bilgilerine anında erişim sağlayabiliyor. Harita üzerinden gitmek istediği yeri işaretleyerek yol tarifi alabiliyor. Uygulamanın bir diğer önemli özelliği de e-ticaret imkanı sunan ‘Pazaryeri’ kategorisi. Vatandaşlar bu kategori üzerinden istediği ürünü satışa sunabiliyor ve satışa sunulmuş bir ürünü satın alabiliyor.

Uygulamayı akıllı cihazlarına indirerek ‘hesabım’ bölümünden TC Kimlik numarası ile kayıt olan vatandaşlar, belediye ile ilgili tüm işlemlerini tek bir tıkla yapabilecek, talep, öneri ve şikayetlerde bulunabilecek. Smart Beyoğlu uygulamasında; Nöbetçi Eczaneler, Yeme- İçme, Tatil-Konaklama, Kültür- Sanat, Mağazalar, Tarihi Yerler, Otoparklar, Taksi Durakları gibi kategoriler de bulunuyor.

‘BELEDİYE 4.0’A GEÇİYORUZ’

Smart Beyoğlu uygulamasını tanıtımında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Belediyeyi, işletmeleri ve ziyaretçileri aynı platformda buluşturan Smart Beyoğlu’yla, Belediye 4.0’a geçiyoruz.” dedi.

Demircan, şunları söyledi: “Dijital dünyadayız. Artık herkesin elinde bir cep telefonu var. Bununla dünyanın her tarafına ulaşabiliyor. Ama ulaşmak istediği yerlerde sinyal varsa. Yani bir başka ifadeyle Beyoğlu’nun 19 bin esnafı, binlerce binası ve belediye gibi çalışan dinamik yapıları var. Eğer siz karşı tarafa sinyal veriyorsanız, karşı tarafa datalarınızı açtıysanız, bunları kullanılabilir hale getirdiyseniz o zaman ilişki kuruyorsunuz demektir. Smart Beyoğlu hem Belediyeyi, hem buradaki işletmeleri, hem buradaki tarihi mekanları ilgilisinin, meraklısının hizmetine sunabilen bir platform.”

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