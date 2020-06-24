SMO komutanı uğradığı suikastta yaşamını yitirdi

komutanlarından Bekkar dün gece saatlerinde suikasta uğradı.
Bekkar, susturuculu silahla düzenlenen saldırıda olay yerinde can verdi.
Terör örgütü DEAŞ sosyal medyadan yayımladığı bildiride, saldırıyı üstlendiğini açıkladı.
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