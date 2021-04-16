Sónar Istanbul 2 Ekim'de Zorlu PSM'de



Avrupa’nın en prestijli festivallerinden biri olarak kabul edilen ve her sene büyük bir merakla beklenen Sónar’ın İstanbul ayağı, 2 Ekim 2021 tarihinde %100 Music katkılarıyla Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde beşinci defa müzikseverlerle buluşacak. İlk dört yılında binlerce müzikseveri ağırlayan ve insanları müzik, yaratıcılık ve teknoloji ekseninde bir araya getiren Sónar İstanbul’un erken dönem biletlerinin satış tarihleri ve programa dair detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.