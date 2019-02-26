Sónar İstanbul bu hafta başlıyor!

Zorlu PSM, bu hafta 8 & 9 Mart tarihlerinde Sónar Istanbul’a ev sahipliği yapacak. Sónar Istanbul’un ısınma turları ise 2 Mart’ta İngiltere’nin en üretken yapımcılarından Flava D ile Studio sahnesinde gerçekleşecek. Alice Müzikali, Gerçek ve Damdaki Kemancı tiyatroseverlerle buluşacak.

Studio, kapılarını Trip-hop’un Belçikalı temsilcileri Hooverphonic’e ve Royal Opera House Gösterimleri kapsamında gösterimi gerçekleşecek La Traviata’ya açacak.

Zorlu PSM’nin kulübü touché, komedinin ve caz müziğin adresi olacak; Çok da Fifi – Hatunlar Stand Up ve Lesli ile Stand Up: 002 şovlarının yanı sıra “Dear Frank” albümüyle gündemde olan Esra Zeynep Yücel’i ağırlayacak. Turkcell Platinum Sahnesi’nin programında ise Leman Sam performansı; Hoş Sada serisinin bu haftaki konuğu Yaprak Sayar ve Zorlu Çocuk Tiyatrosu prodüksiyonu Karton Şehir yer alacak.

SÓNAR ISTANBUL // 8 & 9 MART 2019 // ZORLU PSM // 19.00

Müzik, yaratıcılık ve teknoloji başlıklarıyla Barselona’daki merkezinden tüm dünyaya yayılan Sónar’ın İstanbul ayağı, %100 Müzik desteğiyle 8 & 9 Mart tarihlerinde Zorlu PSM’de gerçekleşecek. Sónar Istanbul, yerli ve yabancı elektronik müzik sahnesinin değerli DJ ve prodüktörlerinin yanı sıra Sónar + D kapsamında deneyim ve atmosfer odaklı pek çok sıra dışı görsel-işitsel performansı ağırlayacak. Bu senenin line-up’ında aralarında Modeselektor (Live),Bicep (DJ Set),Laurent Garnier, Henrik Schwarz, Matador, The Field, DJ Stingray, Octo Octa, Volvox, Gazelle Twin, HAAi, George Fitzgerald (Live),Kobosil, Tijana T, FJAAK (Live),DJ Seinfeld, Ben Frost (360 °Live),Deena Abdelwahed (Live) ve DJ Lag’in de bulunduğu birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

SÓNAR ISTANBUL PRE-EVENT W/ FLAVA D // 2 MART 2019 // STUDIO // 23.00

Sónar Istanbul için ısınma turları, İngiltere’nin en üretken yapımcılarından Flava D ile başlıyor! House, grime ve garage türlerini başarıyla buluşturan Flava D, enerjik seti ile Studio sahnesinde temposu yüksek bir geceye imza atacak.

ALICE // 4 MART 2019 // TURKCELL SAHNESİ // 21.00

Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine sahip “Alice Harikalar Diyarında”, Serdar Biliş’in yönetmenliğinde, Beyhan Murphy’nin koreografisi ile çağdaş bir müzikal uyarlaması olarak sahneleniyor. “Alice” müzikalinde Serenay Sarıkaya “Alice” olarak, Ezgi Mola “Kraliçe”, Enis Arıkan “Tavşan”, Merve Dizdar “Kedi”, İbrahim Selim “Kral”, Şükrü Özyıldız ise “Şapkacı” rolü ile başrolleri paylaşıyor. Müzikal Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyicisiyle buluşuyor.

GERÇEK // 4 MART 2019 // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Zorlu PSM ve Talimhane Tiyatrosu iş birliğiyle sahneye konulan “Gerçek”, Şubat ayında da tiyatroseverlerin hafızalarına kazınacak performanslarla seyirci karşısına çıkıyor. Mehmet Ergen yönetmenliğinde sahnelenen oyunun oyuncu kadrosunda Kubilay Tunçer, Levent Üzümcü, Neslihan Yeldan ve Özge Özder bulunuyor.

DAMDAKİ KEMANCI // 1 MART 2019 // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Broadway’de en uzun süre sahnelenen 15 eserden biri olan Damdaki Kemancı müzikali izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Değerli oyuncu Binnur Kaya ve devlet tiyatrolarının önemli isimlerinden Mehmet Ali Kaptanlar’ın başrollerini paylaştığı sevilen müzikal, kalabalık oyuncu kadrosuyla öne çıkıyor.

HOOVERPHONIC // 1 MART 2019 // STUDIO // 20.30

90’ların ortasında trip-hop’a kattıkları neşeli ve değişken tınılar ile adını duyuran Belçikalı topluluk Hooverphonic, 8 yıl aradan sonra Türkiye’ye geliyor. 1995 yılında Alex Callier ve Raymond Geerts’in bir araya gelmesiyle kurulan topluluk, 23 yıllık kariyerlerine “Mad About You”, “Eden” ve “Amalfi” gibi listeleri alt üst eden başyapıtlar sığdırdı. “2 Wicky” adlı şarkılarının Bernardo Bertolucci’nin “Çalınmış Güzellik” filminde kullanılmasıyla dünya çapında üne kavuşan Hooverphonic, Studio sahnesinde olacak.

ESRA ZEYNEP YÜCEL // 2 MART 2019 // touché // 21.30

Stanford Jazz Akademisi’ne kabul edilen sayılı müzisyenlerden Esra Zeynep Yücel, 2 Mart akşamı Zorlu PSM’ye geliyor. Touché’de bir müzik ziyafeti sunmaya hazırlanan sanatçı, geçtiğimiz günlerde Frank Sinatra anısına hazırladığı “Dear Frank” albümünü müzikseverlerle buluşturmuştu. Önder Focan yönetiminde; saksafonda Yahya Dai, piyanoda Kaan Bıyıkoğlu, kontrbasta Ozan Musluoğlu ve davulda Burak Cihangirli’den oluşan orkestra, bu performansta Esra Zeynep Yücel’e eşlik edecek.

ZORLU ÇOCUK TİYATROSU: KARTON ŞEHİR // 2 MART 2019 // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 12.00

Zorlu Holding’in çocukları cesaretlendirmek ve özgüvenlerini artırmak amacıyla düzenlediği, “Bir Hayal Bir Oyun” adlı yarışmada birinci olan Gökhan Kızıklı’nın kaleme aldığı “Karton Şehir” isimli hikayeden uyarlanan oyun; müzik, dans ve birçok sanatı bünyesinde barındırıyor.

HOŞ SADA: YAPRAK SAYAR // 3 MART 2019 // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

TRT Müzik ve Zorlu PSM iş birliği ile ağırlıklı olarak TRT İstanbul Radyosu ses sanatçılarının ağırlanacağı “Hoş Sada” serisi, 3 Mart akşamı Turkcell Platinum Sahnesi’nde gerçekleşecek Yaprak Sayar konseriyle devam ediyor.

ÇOK DA FİFİ – HATUNLAR STAND UP // 4 MART 2019 // touché // 18.30

Kadınların mesaj gruplarında gerçekleşen muhabbetler, en esprili haliyle touché sahnesine taşınıyor! 6 kadın komedyenden oluşan ekip “Çok da Fifi – Hatunlar Stand Up” ile 4 Mart akşamı kahkaha dolu bir geceye imza atmaya hazırlanıyor.

ROYAL OPERA HOUSE GÖSTERİMLERİ: LA TRAVIATA // 4 MART 2019 // STUDIO // 19.00

Dünyaca ünlü opera ve balelerin Royal Opera House prodüksiyonları, Zorlu PSM Studio ekranında sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Aşk için her şeyi feda eden bir hayat kadınının hikayesini konu alan, Verdi’nin ölümsüz eseri “La Traviata”, Richard Eyre’nin güçlü prodüksiyonuyla ekranda olacak.

VESTEL GURURLA YERLİ KONSERLERİ: LEMAN SAM // 5 MART 2019 // TURKCELL PLATINUM SAHNESİ // 20.30

Leman Sam, duru sesi ve sevilen şarkılarıyla geliyor. 5 Mart akşamı gerçekleşecek konserde Sam, unutulmaz şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirecek.

LESLİ İLE STAND UP: 002 // 5 MART 2019 // touché // 21.00

İçeride kadın stand-up’çı var! İspanya ve Türkiye arasında mekik dokuyan komedyen Lesli Karavil, “Lesli ile Stand Up: 002” başlıklı şovuyla Zorlu PSM touché sahnesine çıkıyor.