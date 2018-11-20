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Sónar Istanbul’un programından ilk isimler açıklandı

Sónar Istanbul, 8-9 Mart 2019 tarihlerinde yine elektronik müzik dünyasının birbirinden değerli DJ ve prodüktörlerine ev sahipliği yapacak. Avrupa’nın en prestijli festivalleri arasında yer alan Sónar’ın İstanbul ayağı, merakla beklenen müzik programından ilk isimleri açıkladı

20.11.2018 - 17:03 | Güncelleme:

Geçtiğimiz yıl ikinci kez Zorlu PSM’yi müzik, yaratıcılık ve teknolojinin merkezine dönüştüren Sónar Istanbul, 8-9 Mart 2019 tarihlerinde yine elektronik müzik dünyasının birbirinden değerli DJ ve prodüktörlerine ev sahipliği yapacak.

Avrupa’nın en prestijli festivalleri arasında yer alan Sónar’ın İstanbul ayağı, merakla beklenen müzik programından ilk isimleri açıkladı. Bicep, Laurent Garnier, Henrik Schwarz, Matador, The Field, DJ Stingray, Octo Octa, Volvox, Gazelle Twin, HAAi ve George Fitzgerald, Sónar Istanbul’da Zorlu PSM’yi iki gün boyunca dans pistine çevirecek.

Sónar Istanbul, iki güne yayılan ve ilk isimleri açıklanan müzik programıyla yerli ve yabancı elektronik müzik sahnesinde yer alan, her biri kendi türünde başarıya ulaşmış değerli DJ ve prodüktörlere ev sahipliği yapacak.

(George Fitzgerald)

Tam bir maestro: Laurent Garnier

Bugünlerde sıklıkla konuşulan ve altın çağını yaşayan Fransız elektronik müzik sahnesinin kıdemli DJ/prodüktörü olarak maestro etiketini taşıyan Lauren Garnier, 90’lı yılların başından günümüze taşıdığı tutkusuyla Sónar İstanbul’un onur konuklarından biri olacak. Zengin müzik kültürü ile tam bir ses kaşifi olan Lauren Garnier, bugüne kadar Ed Banger, Kompakt, MCDE, 50 weapons, Hypercolour gibi pek çok saygın plak şirketinin etiketiyle sayısız albüm, single ve remiks yayımladı. Çeyrek asırdan fazla süredir tüm dünyayı dans ettiren Fransız sanatçı, küratör titizliği ile hazırlanmış ses yelpazesi geniş DJ seti ile bu sefer Sónar İstanbul seyircisiyle buluşacak.

Gerçek bir kas gücü: Bicep

Bicep'in müziği, hem klasik hem de çağdaş alandaki yüksek house ve techno dozlarının yanı sıra elektro, italodisco, garaj, deneysel ve biraz da psychedelic etiketlerden oluşmakta. Bicep’in geçtiğimiz yıl Ninja Tune bayrağı altında kendi isimleri ile yayımladıkları ilk albümlerini her formatta ve her ortamda dinleyebilirsiniz. Dizüstü bilgisayar, kulaklık ya da bir gece kulübü... Her koşulda dinleyicileri etkisi altında bırakan bu albümü dinleyebileceğiniz listeye şimdi Sónar İstanbul da dahil oldu. Matt McBriar ve Andy Ferguson, uluslararası elektronik müzik sahnesinin en güçlü ve en saygın ortaklıklarından birini oluşturuyor. 2010'dan bu yana yayımladıkları EP'leri, single'ları ve remiksleri ile farklı türler arasında gezinen prodüksiyon yelpazelerini ve kimlikleşmiş müziklerini tüm dünyaya kanıtlayan Bicep, Sónar İstanbul’da elektronik müzikteki kas gücünü dinleyicilere gösterecek.

Üstün Alman mühendisliği: Henrik Schwarz

Henrik Schwarz’ı elektronik müzik sahnesinde prodüktör kimliğinden önce bir bilimadamı olarak da tanıtabiliriz. Kariyerinin çoğu bölümünde müziğinde house ve tekno etiketleri taşısa da özellikle canlı performanslarında sınırları aşan ve her zaman dinleyicisini şaşırtan bir isim oldu. 90’ların başından günümüze uzanan ve neredeyse tamamı prodüksiyonla ve performanslarla geçmiş bir hayatın başrolündeki Schwarz, sahip olduğu diskografi ile üstün Alman mühendisliğini tamamıyla kanıtlıyor. “Müzikte karmaşık yapıları severim.” diyen Henrik Schwarz’ın sonsuzluk içinden çıkardığı bu müzikal bütünlük, eşsiz bir performansla Sónar İstanbul’da ziyaretçileri ile buluşacak.

Sónar Istanbul’un sesi sınırları aşıyor!

Elektronik müzik başlığı altında her biri kendi sesleri ile iz bırakmış yetenekli prodüktör ve grupları ağırlayacak Sónar Istanbul’un programından duyurulan ilk isimler; 2016 yılında DJ Awards tarafından “En İyi Canlı Performans Sergileyen Sanatçı” ünvanı ile parlak bir üne sahip olan Matador, Kompakt plak şirketinden kalite standardını almış İsveçli ambient tekno prodüktörü The Field, Detroit şehrinin mekaniğinden çıkmış tekno ve “old school electro” müziği temsil eden DJ Stringray, doğaçlama ve beklenmedik seslerin adresi Octo Octa, Brooklyn underground sahnesinin dominant gücü Volvox, avangart müzikal duruşuyla kendi alanını oluşturan İngiliz prodüktör ve müzisyen Gazelle Twin, melankoli ve elektronik müziği başarıyla sentezleyen Domino Records sanatçısı George Fitzgerald ve house, tekno, afro, acid ve disco türlerini eşsiz bir şekilde harmanlayan Avustralyalı müzisyen HAAi oldu.

8-9 Mart 2018’de Zorlu PSM’de düzenlenecek Sónar Istanbul programından yeni isimler açıklanmaya devam edecek.

 

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