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        Haberler Gündem 3. Sayfa Soba gazı faciasında yaşlı çift öldü!

        Gaziantep'te sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü

        Gaziantep'te feci bir olay meydana geldi. Kentte sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle Mustafa Elmas ve Ayşe Fatma Elmas çifti yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 13:32 Güncelleme: 14.01.2024 - 13:32
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        Soba gazı faciasında yaşlı çift öldü!
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        Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mustafa Elmas (85) ile eşi Ayşe Fatma Elmas (83), hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre Araban ilçesi Nurettin Mahallesi'nde oturan Mustafa- Ayşe Fatma Elmas çiftinden haber alamayan yakınları, dün akşam jandarmaya ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine gelen ekipler, girdikleri evde çifti hareketsiz buldu. Kontrolde, Elmas çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip, öldüğü belirlendi. Cenazeler otopsi sonrası yakınlara teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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