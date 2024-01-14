Soba gazı faciasında yaşlı çift öldü!

Gaziantep'te sobadan sızan gazdan zehirlenen çift öldü
Gaziantep'te feci bir olay meydana geldi. Kentte sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle Mustafa Elmas ve Ayşe Fatma Elmas çifti yaşamını yitirdi
Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Mustafa Elmas (85) ile eşi Ayşe Fatma Elmas (83), hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre Araban ilçesi Nurettin Mahallesi'nde oturan Mustafa- Ayşe Fatma Elmas çiftinden haber alamayan yakınları, dün akşam jandarmaya ihbarda bulundu.
İhbar üzerine gelen ekipler, girdikleri evde çifti hareketsiz buldu. Kontrolde, Elmas çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenip, öldüğü belirlendi. Cenazeler otopsi sonrası yakınlara teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.