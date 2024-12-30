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        Soba gazı iki kardeşi hayattan kopardı!

        Kayseri'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kardeş hayatını kaybetti. Feci olayda zehirlenen anne ve 2 çocuğu da tedavi altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 16:09 Güncelleme: 30.12.2024 - 16:09
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        Soba gazı iki kardeşi hayattan kopardı!
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        Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Bünyamin (11) ile kardeşi Nurullah Polat (14) hayatını kaybetti, anne ve diğer 2 çocuğu tedavi altına alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 09.00 sıralarında meydana geldi. N.P. ve çocuklarından haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edilen anne N.P. ve 4 çocuğu, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan aile bireylerinden Bünyamin ve Nurullah Polat kurtarılamadı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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