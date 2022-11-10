Soba kullananlara karbonmonoksit uyarısı

Doğru soba kurulumu ve kullanımını AA muhabirine anlatan Canlı, bacaların belirli periyotlarla temizlenmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Katı yakıtlı sobaların bacasının 2 ayda bir, restoran bacalarının 4 ayda bir, doğalgazlı sistemlerin bacalarının ise yılda bir temizlenmesi gerekiyor." dedi.

Kış aylarında sobaların yanlış kurulumu, bilgisizlik ve ihmal, karbonmonoksit gazının açığa çıkmasına ve ölümle sonuçlanan trajik olayların yaşanmasına sebep oluyor.

DUMAN TABLETİYLE BACA TESTİ

Havaların soğumasıyla sobaların da kurulmaya başlandığını dile getiren Canlı, bacanın dumanı çekip çekmediğini kontrol etmek için duman tableti kullanılmasını önerdi.

Çeşitli ebatlarda ve türlerde baca temizleme aparatları olduğunu ifade eden Canlı, baca temizliğinin geçmiş dönemlere nazaran son derece kolay yapılabildiğini, bu tür aparatları kullanarak çatıya çıkmadan bacaların temizlenebildiğini anlattı.

Canlı, soba kurulumunda yapılan yaygın yanlışlara da değinerek, soba zemini için yanmaz mermer tercih edilmesini, bağlantı noktalarının alüminyum folyo bantlar ile sarılmasını, bacaya bağlantı noktasının alçıyla sıvanmasını, bacayla boru arasında bağlantının ise tek dirsekle yapılmasını, üst kapağın da yarı açık olmasını tavsiye etti.

Aksi durumların her birinin felakete davetiye çıkardığına dikkati çeken Canlı, şöyle devam etti:

"1 kilogram odunu yakabilmeniz için 8 ila 15 metreküp hava vermeniz gerekir. Bu havayı veremezseniz, baca ve soba içerisinde bu miktar eksik kalırsa karbonmonoksit dediğimiz gaz meydana gelir. Karbonmonoksit ölçüm cihazlarının kurulumu son derece basit, işlevi ise son derece hayatidir. Bu cihazlar hayat kurtarıyor. İnsanlar farkında değil, karbonmonoksiti algılayabileceklerini zannediyorlar ama karbonmonoksit gazı renksiz, kokusuz ve tatsız dolayısıyla hiçbir şekilde ayırt edilemez."