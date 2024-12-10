Sobadan zehirlenen çift hayatını kaybetti

İzmir'deki olay, Germiyan Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa ve Saliha Arda çiftinden haber alamayan yakınları, oturdukları eve gitti. Yakınları, burada kapının açılmaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Mustafa ve Saliha Arda'nın yerde hareketsiz yattığını gördü. Olay yerinde yapılan incelemede, çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk belirlemelere göre, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği öğrenildi. Çiftin cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.