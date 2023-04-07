Sobayı yakmak için kullandı, canından oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Sobayı yakmak için kullandı, canından oldu
ABONE OL

Genç kadın sobayı yakmak için kullandı, canından oldu

Zonguldak'ta, sobayı yakmak için kullandığı jelin patlaması ile ağır yaralanan Semra Ergenekon Tikici, tedavi altına alındığı hastanedeki bir aylık yaşam savaşını kaybetti

Sobayı yakmak için kullandı, canından oldu
İHA

Zonguldak, sobaya attığı jelin patlaması sonucu yaralanan genç kadın hayatını kaybetti.

Ereğli ilçesi Hasbeyler köyünde yaklaşık bir ay önce meydana gelen olayda, Gülsüm ve Recep Ergenekon'un kızları Semra Ergenekon Tikici, evinde sobayı jel ile yakmak istedi. Genç kadın, bir süre sobayı kontrol ettiği sırada jelin patlaması sonucu ağır yaralandı.

Bütün vücudu yanan Tikici için yakınları hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekiplerince Ankara'da bulunan bir hastaneye kaldırılan genç kadın, yaklaşık bir ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sahte içkiden ölüme neden olmuştu! İşte verilen ceza! - Son dakika haberleri, sahte içki ölümüne ceza
GÜNDEM Sahte içkiden ölüme neden olmuştu! İşte verilen ceza!
Katile ceza indirimi! Son dakika: Anne ve kardeşlerini öldüren babalarından şikayetçi olmadılar! - Güncel haberler
GÜNDEM Anne ve kardeşlerini öldüren babalarından şikayetçi ...
Son dakika: AK Parti'den DSP'ye kritik ziyaret
GÜNDEM AK Parti'den DSP'ye kritik ziyaret
Son dakika: TDP lideri Sarıgül: Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz
GÜNDEM Sarıgül: Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekliyoruz
Feci iddia! Site yönetimini silah zoruyla ele geçirdiler
GÜNDEM Feci iddia! Site yönetimini silah zoruyla ele ...
Adana'da kıyı şeridindeki kaçak yapılar yıkıldı
GÜNDEM Adana'da kıyı şeridindeki kaçak yapılar yıkıldı
İş arkadaşı önünü kesip, bıçakladı
GÜNDEM İş arkadaşı önünü kesip, bıçakladı
Kamu işçileri maaşları ne kadar olacak? 2023 Kamu işçilerine toplu sözleşme ne zaman çıkacak? 4-D 700 bin kamu işçisi toplu sözleşme tarihi belli oldu mu?
GÜNDEM Kamu işçilerine toplu sözleşme ne zaman çıkacak?
Son dakika: Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde deprem!
GÜNDEM Bingöl'de 4.5 büyüklüğünde deprem!
TBMM, Cumhuriyet tarihinin en uzun yasama dönemini geride bırakıyor! - Güncel haberler
GÜNDEM Meclis, en uzun yasama dönemini geride bırakıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.