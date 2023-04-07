Sobayı yakmak için kullandı, canından oldu

İHA

Zonguldak, sobaya attığı jelin patlaması sonucu yaralanan genç kadın hayatını kaybetti.

Ereğli ilçesi Hasbeyler köyünde yaklaşık bir ay önce meydana gelen olayda, Gülsüm ve Recep Ergenekon'un kızları Semra Ergenekon Tikici, evinde sobayı jel ile yakmak istedi. Genç kadın, bir süre sobayı kontrol ettiği sırada jelin patlaması sonucu ağır yaralandı.

Bütün vücudu yanan Tikici için yakınları hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekiplerince Ankara'da bulunan bir hastaneye kaldırılan genç kadın, yaklaşık bir ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.