Sochaux - Brest karşılaşma önü

Fransa Lig Kupası 1.Tur heyecanı devam ediyor. Sochaux, 14 Ağustos 2018 Salı günü Brest takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. Ev sahibi Sochaux, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Brest, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 420 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sochaux kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.90, Brest sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Sochaux son hafta oynanan Bourg-Peronnas maçında 2-1 yenildi.

Brest, Chateauroux karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

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