Sochaux - Brest maç önü

Fransa Ligue 2 heyecanı devam ediyor. Sochaux, 17 Ağustos 2018 Cuma günü Brest takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. 3 puanlı Sochaux 14. sırada bulunuyor, Brest 4 puana sahip ve 10. sırada. Sochaux son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Brest, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 189 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sochaux kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.70, Brest sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Sochaux son hafta oynanan Brest maçında 1-1 berabere kaldı.

Brest ise Sochaux maçında 1-1 berabere kaldı.

Sochaux, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Sochaux, kendi sahasında 0 gol attı, 1 gol yedi.

Brest, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Brest, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ