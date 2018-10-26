Sochaux - Niort maç önü

Fransa Ligue 2 maçında Sochaux ile Niort, 26 Ekim 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. Sochaux 13 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Niort 17 puanda ve 8. sırada. Ev sahibi Sochaux, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Niort, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 176 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sochaux kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 2.90, Niort sahadan galip ayrılırsa 3.75 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.65 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.55.

Sochaux son hafta oynanan Nimes maçında 2-1 kazandı.

Niort ise Lens karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Sochaux, 4 gol attı ve 4 gol yedi.

Niort, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Niort, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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