İdlib'de silahsız bölge oluşturulması kararı hakkında Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan, "Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Soçi'de bir araya geldi. Dünyanın gözünü çevirdiği kritik görüşmenin ardından Putin, "15 -20 kilometre silahsızlık bölgesi kurulacak, karar aldık. 15 Ekim'den itibaren ağır silahlar Suriye'den çekilmeye başlayacak" derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalifler ve rejim kontrolündeki mesafede silahsız bir alan oluşturulacak. Muhalifler bulundukları yerde kalacaklar. Rusya, İdlib çatışmasızlık bölgesine saldırılmaması konusunda gerekli teminleri yapacaktır. Koordineli devriye faaliyeti gerçekleştirilecek." açıklamasında bulundu.
Açıklamaların ardından, Türkiye ve Rusya arasında "İdlib Gerginliğin Azaltılması Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.
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