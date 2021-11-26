SON DAKİKA: Soçi'de Putin, Aliyev ve Paşinyan görüşmesi!

Soçi'de Putin, Aliyev ve Paşinyan görüşmesi! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşmek üzere Rusya’nın Soçi şehrine geldi.

Kremlin’den yapılan yazılı açıklamada ise, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in girişimiyle bugün Soçi’de bir araya geleceği duyurulmuştu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Putin'in davetlisi olarak Rusya'nın Soçi kentine geldiği açıklandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme gerçekleştirecek. Görüşmenin ardından, Aliyev, Putin ve Paşinyan’ın katılımıyla üçlü görüşmeye geçilecek.

Görüşmede, Karabağ'da istikrarın güçlendirilmesi ve barışçıl bir yaşamın tesisi için atılacak adımların ele alınacağı kaydedilmişti.

AZERBAYCAN 2 ERMENİ VATANDAŞI İADE ETTİ

Ermenistan ve Rusya ile üçlü görüşme öncesinde Azerbaycan Esir, Kayıp ve Rehin Alınmış Vatandaşlardan Sorumlu Devlet Komitesi, gözaltında bulunan 2 Ermeni asıllı vatandaşın ülkelerine iade edildiğini duyurdu.

Açıklamada, askerin yaralı yakalandığı, bu süre zarfında tedavisinin yapıldığı aktarıldı.

İade edilen diğer kişinin ise Ağdam ili istikametinde yolunu kaybederek Azerbaycan askerlerinin bulunduğu bölgeye girerken yakalanan sivil vatandaş olduğunu ifade edildi.