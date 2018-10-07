Anadolu Ajansı’na konuşan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Suriye Ulusal Özgürleştirme Cephesi’nin Sözcüsü Naci Mustafa, Soçi mutabakatı doğrultusunda İdlib'de ağır silahların çekilmeye başlandığını belirterek, “Ağır silahların çıkartılması Türk yetkililerin koordinasyonunda gerçekleşiyor” dedi.

RUSYA: İDLİB İLE İLGİLİ ANLAŞMALARIN HAYATA GEÇMESİNİ UMUYORUZ

Mustafa, Beşar Esad rejiminin olası saldırılarına karşı cephe hatlarındaki hafif silahlarının kalacağını, hendek açma ve siper kazma çalışmalarının da devam edeceğini söyledi. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Moskova’nın İdlib ile ilgili tüm anlaşmaların hayata geçirilmesini ümit ettiğini, bunların başlıca hedefinin terör kaynağının yok edilmesi ve silahlarını bırakmayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi olduğunu ifade etti.

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