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Soçi mutabakatı adım adım yürüyor

Türkiye ile Rusya arasında Soçi’de 17 Eylül’de sağlanan mutabakat çerçevesinde, Suriyeli askeri muhalifler, İdlib’deki cephe hattından ağır silahlarını çekmeye başladı. Reuters haber ajansı, ağır silahların çekilme işleminin birkaç gün sürmesinin beklendiğini duyurdu

07.10.2018 - 08:06 | Güncelleme: AA

Anadolu Ajansı’na konuşan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Suriye Ulusal Özgürleştirme Cephesi’nin Sözcüsü Naci Mustafa, Soçi mutabakatı doğrultusunda İdlib'de ağır silahların çekilmeye başlandığını belirterek, “Ağır silahların çıkartılması Türk yetkililerin koordinasyonunda gerçekleşiyor” dedi.

RUSYA: İDLİB İLE İLGİLİ ANLAŞMALARIN HAYATA GEÇMESİNİ UMUYORUZ

Mustafa, Beşar Esad rejiminin olası saldırılarına karşı cephe hatlarındaki hafif silahlarının kalacağını, hendek açma ve siper kazma çalışmalarının da devam edeceğini söyledi. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, Moskova’nın İdlib ile ilgili tüm anlaşmaların hayata geçirilmesini ümit ettiğini, bunların başlıca hedefinin terör kaynağının yok edilmesi ve silahlarını bırakmayan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi olduğunu ifade etti.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 58 dakika önce
    ÖSO, abd'nin kurduğu bir terör örgütüdür ve tamamı vatan hainidir (sözde islamcı olmaları bu gerçeği değiştirmez). ÖSO, abd'nin kurduğu bir terör örgütüdür ve tamamı vatan hainidir (sözde islamcı olmaları bu gerçeği değiştirmez).
  • Misafir 24 dakika önce
    ABD işid ve pkk yi kurdu ben bunu bilir bunu gorur bunu söylerim
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