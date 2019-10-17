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HaberlerSağlık

Sodyum eksikliği nedenleri, belirtileri ve nasıl giderilir?

Serumda bulunan sodyum konsantrasyonun 135 meg/L'nin altına düşmesi ile oluşan elektrolit bozukluktur. Genellikle vücudun su dengesinin bozukluğu sonucu ortaya çıkar. Tedavisi var mı? Belirtileri nelerdir?

Sodyum eksikliği nedir?

Vücuttaki sodyum ve potasyum yani elektrolit düzeni bozulması neticesinde görülen bir sorundur. Aşırı su tüketimi ile açığa çıkan ve sürekli idrara çıkma buna etken olan önemli nedenlerdendir.

Sodyum eksikliğinin nedenleri nelerdir?

  • Aşırı sıvı alımı yapılması
  • Alınan ilaçların idrar söktürücü özelliği ile sık idrara çıkma
  • Psikolojik olarak su tüketme isteği
  • Kusma ya da ishalin olması ve bu nedenle tuz ve su kaybının oluşması
  • Hipotiroid hastalığı ile ortaya çıkan sodyum eksikliği
  • Böbrek, kalp ve karaciğer hastalıklarının neden olması
  • Hipofiz bezi bozukluğu ile ortaya çıkan sodyum eksikliği

Sodyum eksikliği belirtileri;

  • Sinir sistemi tuutlması
  • Uyuklama hali
  • Kaslarda kramp ve ağrılar
  • Oryantasyon bozukluğu
  • Tendonlarsna lınan refleks bozukluğu
  • Bayılmalar
  • Koma

Sodyum eksikliği nasıl giderilir?

Sodyumun serum olarak alınması sağlanır. Değeri yükselene kadar aralıklarla verilir. Bol tuz alımı sağlanır. Bu genelde tüketilen gıdalardan takviye edilerek yerine getirilmelidir. Maden suyunun tüketilmesi ile de sodyumun alınması sağlanabilmektedir.

Gıdalardan; süt, balık, kuruyemiş, biber, havuç ve yer alması tüketilebilir. Sodyumun vücutta az olmasının belirtilerinin oluşması ile bir hekime müracaat etmek gereklidir.

Sodyum testi yapılır ve ayrıca üre, trigliserid, kreatin, böbrek, karaciğer ve tiroid testleri uygulanarak teşhis edilmektedir. Günlük alınması gereken sodyum miktarı 1500 mg'dır.

 

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