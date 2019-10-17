Sodyum eksikliği nedir?

Vücuttaki sodyum ve potasyum yani elektrolit düzeni bozulması neticesinde görülen bir sorundur. Aşırı su tüketimi ile açığa çıkan ve sürekli idrara çıkma buna etken olan önemli nedenlerdendir.

Sodyum eksikliğinin nedenleri nelerdir?

Aşırı sıvı alımı yapılması

Alınan ilaçların idrar söktürücü özelliği ile sık idrara çıkma

Psikolojik olarak su tüketme isteği

Kusma ya da ishalin olması ve bu nedenle tuz ve su kaybının oluşması

Hipotiroid hastalığı ile ortaya çıkan sodyum eksikliği

Böbrek, kalp ve karaciğer hastalıklarının neden olması

Hipofiz bezi bozukluğu ile ortaya çıkan sodyum eksikliği

Sodyum eksikliği belirtileri;

Sinir sistemi tuutlması

Uyuklama hali

Kaslarda kramp ve ağrılar

Oryantasyon bozukluğu

Tendonlarsna lınan refleks bozukluğu

Bayılmalar

Koma

Sodyum eksikliği nasıl giderilir?

Sodyumun serum olarak alınması sağlanır. Değeri yükselene kadar aralıklarla verilir. Bol tuz alımı sağlanır. Bu genelde tüketilen gıdalardan takviye edilerek yerine getirilmelidir. Maden suyunun tüketilmesi ile de sodyumun alınması sağlanabilmektedir.

Gıdalardan; süt, balık, kuruyemiş, biber, havuç ve yer alması tüketilebilir. Sodyumun vücutta az olmasının belirtilerinin oluşması ile bir hekime müracaat etmek gereklidir.

Sodyum testi yapılır ve ayrıca üre, trigliserid, kreatin, böbrek, karaciğer ve tiroid testleri uygulanarak teşhis edilmektedir. Günlük alınması gereken sodyum miktarı 1500 mg'dır.