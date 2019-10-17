Sodyum eksikliği nedir?

Vücuttaki sodyum ve potasyum yani elektrolit düzeni bozulması neticesinde görülen bir sorundur. Aşırı su tüketimi ile açığa çıkan ve sürekli idrara çıkma buna etken olan önemli nedenlerdendir.
Sodyum eksikliğinin nedenleri nelerdir?
- Aşırı sıvı alımı yapılması
- Alınan ilaçların idrar söktürücü özelliği ile sık idrara çıkma
- Psikolojik olarak su tüketme isteği
- Kusma ya da ishalin olması ve bu nedenle tuz ve su kaybının oluşması
- Hipotiroid hastalığı ile ortaya çıkan sodyum eksikliği
- Böbrek, kalp ve karaciğer hastalıklarının neden olması
- Hipofiz bezi bozukluğu ile ortaya çıkan sodyum eksikliği
Sodyum eksikliği belirtileri;
- Sinir sistemi tuutlması
- Uyuklama hali
- Kaslarda kramp ve ağrılar
- Oryantasyon bozukluğu
- Tendonlarsna lınan refleks bozukluğu
- Bayılmalar
- Koma
Sodyum eksikliği nasıl giderilir?
Sodyumun serum olarak alınması sağlanır. Değeri yükselene kadar aralıklarla verilir. Bol tuz alımı sağlanır. Bu genelde tüketilen gıdalardan takviye edilerek yerine getirilmelidir. Maden suyunun tüketilmesi ile de sodyumun alınması sağlanabilmektedir.
Gıdalardan; süt, balık, kuruyemiş, biber, havuç ve yer alması tüketilebilir. Sodyumun vücutta az olmasının belirtilerinin oluşması ile bir hekime müracaat etmek gereklidir.
Sodyum testi yapılır ve ayrıca üre, trigliserid, kreatin, böbrek, karaciğer ve tiroid testleri uygulanarak teşhis edilmektedir. Günlük alınması gereken sodyum miktarı 1500 mg'dır.
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