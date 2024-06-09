Sofia Mattsson, öldürülen rol arkadaşını andı

Ünlü oyuncu Sofia Mattsson, bir hafta önce sosyal medya hesabından meslektaşını şu sözlerle anmıştı; "Kalbim o kadar çok kırık ki... Johnny kesinlikle en iyisiydi. Çok samimi. Çok şefkatli. İnanılmaz çalışkan ve mütevazi. Çok fazla nezaket ve neşe saçan kocaman bir kalple. Her zaman etrafındaki herkesin görüldüğünü, duyulduğunu ve sevildiğini hissetmesini sağladı. Onun olduğu adama çok hayranım ve onu tanıdığım için daha iyi bir insanım. Hem ekranda hem de ekran dışında birçok özel an paylaştık ve onları sonsuza kadar kalbimde yaşatacağım. İnanılmaz özleneceksin Johnny... Eminim zaten oradaki herkesle ilgilenmekle meşgulsündür"

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