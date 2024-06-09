Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Sofia Mattsson, öldürülen rol arkadaşını andı

        Sofia Mattsson, öldürülen rol arkadaşını andı

        Sofia Mattsson, otomobilini soymak isteyen hırsızlar tarafından vurularak öldürülen rol arkadaşı Johnny Wactor'u andı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 17:30 Güncelleme: 09.06.2024 - 17:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Sofia Mattsson, 25 Mayıs'ta otomobilini soymak isteyen hırsızlar tarafından vurularak 37 yaşında öldürüle Johnny Wactor'u andı.

        2

        Sofia Mattsson, Wactor'un dostane ve destekleyici doğasını övgüyle andı. Mattsson, onu rahatlatıcı bir arkadaş olarak tanımladı ve birlikte geçirdikleri anıları paylaştı. Mattsson, Wactor'u; "kendinizi çok rahat ve evinizde hissetmenizi sağlayan biriydi. O kadar çok harika anı paylaştık ki, hem ekranda hem de ekran dışında çok fazla gözyaşı ve kahkaha paylaştık."

        3

        Johnny Wactor ile en sevdiği anılarından birini paylaşan Mattsson, birlikte rol aldıkları bir projede Wactor'un duygusal bir babayı canlandırırken ki rolüne olan bağlılığına hayranlığını ifade ederek, "Onun baba olma gerçekliğini, kendisi için gerçeğe dönüştürmesini izlemek çok güzeldi." ifadelerini kullandı.

        4

        Ünlü oyuncu Sofia Mattsson, bir hafta önce sosyal medya hesabından meslektaşını şu sözlerle anmıştı; "Kalbim o kadar çok kırık ki... Johnny kesinlikle en iyisiydi. Çok samimi. Çok şefkatli. İnanılmaz çalışkan ve mütevazi. Çok fazla nezaket ve neşe saçan kocaman bir kalple. Her zaman etrafındaki herkesin görüldüğünü, duyulduğunu ve sevildiğini hissetmesini sağladı. Onun olduğu adama çok hayranım ve onu tanıdığım için daha iyi bir insanım. Hem ekranda hem de ekran dışında birçok özel an paylaştık ve onları sonsuza kadar kalbimde yaşatacağım. İnanılmaz özleneceksin Johnny... Eminim zaten oradaki herkesle ilgilenmekle meşgulsündür"

        Fotoğraflar: Shutterstock, Instagram

        #Sofia Mattsson
        #Johnny Wactor
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        CANLI | Fenerbahçe'de seçim günü!
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Fenerbahçe Greenwood için devrede!
        Suriyeli kadının katili komşusu çıktı!
        Suriyeli kadının katili komşusu çıktı!
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de son oturum başladı
        Üniversite adaylarının sınav maratonu: YKS'de son oturum başladı
        "Yapay zeka destekli harcama takibi"
        "Yapay zeka destekli harcama takibi"
        İran'da 6 adaya onay
        İran'da 6 adaya onay
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        Türkiye’nin uçak ihtiyacı iki katına çıkacak
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        12 kardeşin 10 bin dönümlük arazi savaşı: Husumette 4. cinayet
        İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
        İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Boğaz'da muhteşem Bocelli
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Katliam gibi kaza: 2 ölü, 4'ü ağır 30 yaralı
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Acile başvurular 2 kat arttı! Çocuklar arasında pil yutma artıyor
        Yasak aşkın ilk karesi
        Yasak aşkın ilk karesi
        Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu
        Bedava tatilciler yeni yer keşfetti: Sayı 200'ü buldu
        Talih mi lanet mi?
        Talih mi lanet mi?
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Milyonlar Habertürk ekranlarına kilitlendi!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım Habertürk'te buluştu!
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        Bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"
        "Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik"