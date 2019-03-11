Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor'u konuk ederken son haftaların formda ismi Sofiane Feghouli bir kez daha sahne aldı!

Mbaye Diagne'nin taşıdığı atakta ceza sahası dışında topla buluşan Cezayirli yıldızın 17. dakikada çektiği şut, savunma oyuncusuna da çarparak ağlarla buluştu.

Sofiane Feghouli böylece Süper Lig'de forma giydiği son 9 maçta 8 gole katkıda bulundu. Tecrübeli oyuncu bu süreçte 6 gol atarken 2 golün de hazırlayıcısı oldu.