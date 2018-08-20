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Sofralık üzümde hedef Uzak Doğu pazarı

Yaş meyve sebzede yeni pazar arayışında olan Türk ihracatçısı, kirazdan sonra yaş üzümü de Uzak Doğu pazarında satmak istiyor. Ege İhracatçı Birliklerinin Türkiye geneli rakamlarına göre, sofralık üzümde geçen sezonun 1 Temmuz - 14 Ağustos döneminde 28 milyon dolar olan sofralık üzüm ihracatı, bu sezon aynı dönemde yüzde 43 artışla 40 milyon dolara yükseldi

20.08.2018 - 15:16 | Güncelleme: AA

Yaş üzüm rekoltesinin düşük olmasına rağmen ihracatta yaşanan bu artış, hem üreticiyi hem de ihracatçıyı sevindirdi. İhracatta ilk sırayı üzümün geleneksel pazarı Rusya alırken, bu ülkeyi Almanya ve Ukrayna takip etti.

HEDEF UZAK DOĞU

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzüm ihracatındaki artış sayesinde iç piyasada da fiyatın dengeye oturduğunu söyledi.

Yaş üzüm ihracatının sezona çok hızlı başladığını dile getiren Uçak, ihracatı daha çok Avrupa ve Slav ülkelerine gerçekleştirdiklerini belirtti.

Meyve sebze ihracatında yeni pazar arayışlarını sürdürdüklerini ifade eden Uçak, "Üzümde geleneksel pazarların yanında önümüzdeki dönemde Uzak Doğu'ya da açılırsak bir bu kadar daha artış gerçekleştiririz. Bu pazarlarda iki devlet arasında karantina düzenlemeleriyle ilgili görüşmeler yürütülüyor. Örneğin kirazda sorunlarımızı hallettik. Uzak Doğu'nun en büyük pazarı Çin için kiraz ihracatımıza izin çıkmıştı ama sadece kiraz değil, diğer meyvelerde de ihracat yaparsak ciddi anlamda ülkemize döviz kazandırırız." diye konuştu.

Yaş üzüm ihracatında en büyük sıkıntılardan birinin ilaç kalıntısı olduğunu vurgulayan Uçak, üreticinin bilinçlenmesiyle bu sorunun önemli ölçüde aşıldığını vurguladı.

Özellikle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu alanda yürütmüş olduğu çalışmaların sonuç verdiğinin altını çizen Uçak, "Sadece üzümde değil bütün meyve sebze ihracatında bir artış söz konusu. Bunda en büyük etki ihracatçı ve üreticinin kenetlenmesi. Bu kapsamda ihracatçılar olarak üreticinin ayağına gidiyoruz. Toplantılar düzenliyoruz. Bizim eksikliklerimiz nelerdir, üreticinin talebi nedir, hep beraber çözüm bulmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜRK LİRASI İLE İHRACAT

ABD Başkanı Donald Trump döneminde Türkiye ile ABD ilişkilerinin iki müttefik ülke ilişkisi şeklinde seyretmeyeceğinin çok net bir şekilde belli olduğunu dile getiren Uçak, "Trump yönetimi, müttefiki Türkiye'de seçimle işbaşına gelmiş hükümetle ilişkileri geliştirme yerine, terör örgütleri ile iş birliğini tercih ettiğini defalarca ortaya koydu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi bizim yeni müttefiklerle yürüme zamanımız geldi. Yeni müttefiklerimizle Türk lirası ile ticaret yapmak istiyoruz. Türk ihracatçısı olarak Türk lirası ile ihracat yapmaya hazırız." dedi.

 

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