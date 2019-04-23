- Zeytin ihracatında 21 milyon 516 bin dolarla Almanya ilk sırada bulunurken, bu ülkeyi Irak ve Romanya izledi



EZZİB Başkanı Davut Er: "Sofralık zeytin ihracatında sevindirici bir durum var. Başta ABD olmak üzere birçok ülkede zeytin ihracatında ciddi bir artış oldu" dedi.



Sürecek...