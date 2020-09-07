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Sofranıza ruhunuzu yansıtın!

Sofranıza ruhunuzu yansıtın!

Özene bezene hazırladığımız yemekleri sevdiklerimize sunarken sofra görüntüsünün gücü inkar edilemez. Şık bir masa örtüsünün üzerinde sahneye çıkan bir yıldız gibi konumlanan porselen yemek takımı, aslında tarzınızla ilgili en büyük ipucunu da verir konuklarınıza.

Bir porselen yemek takımı düşünmenizi istesek hemen hemen hepimizin gözünde beyaz, yaldızlı birbirine benzer bir takım canlanır. Ancak son yıllarda yemek takımlarında da doğadan ilham alan köklü değişimler söz konusu. Bu da bizlere kendi ruh halimizi, kendi tarzımızı konuklarımıza yansıtma ve yaşatma imkanı tanıyor.

Sofraya sadece yemekleriniz değil, özel zevkiniz ve hayata bakış açınız da damgasını vursun. Orası sizin sahneniz. Değişime başlamak, masanıza ruhunuzu yansıtmak için işte bazı seçenekler...

Sakin, huzurlu, derin

Mavinin her zaman huzur ve dinginlik verdiği, sakinleştirdiği konusunda hepimizin bir deneyimi vardır. Renkli ancak sakin ve derin bir kişiliğe sahipseniz, masmavi suların doğallığını, dinginliğini ve oluşturduğu eşsiz ruh halini masanızda sevdiklerinizin de hissetmesini sağlayabilirsiniz.

Güç arenası: Vahşi doğa, özgür ruhlar

İhtişamlı duruşlara eşlik eden özgür ruhlar ve kuvvetli olanın ayakta kalabildiği bir yaşam. Güçlü duruşunuzu, özgürlüğe inancınızı daha iyi nasıl anlatabilirsiniz ki? İster siyah beyaz, ister renkli... Ne fark eder? İlhamını doğadan alan masalar bu yılın ana akımını da yansıtıyor.

Yenilik peşindekilerin ilham kaynağı Uzay

"Bu dünya beni yansıtmıyor" diyenler için uzayın uçsuz bucaklığı, gizemi, boyutsuzluğu, karmaşanın ardındaki düzeni de sofralara taşındı. Bilinenlerin dışındakileri merak eden, yenilikçi bir ruha sahipseniz sofranıza bunu yansıtmak artık çok kolay.

Kütahya Porselen 50. yılında yaşamdan ilham alan yeni nesil özel tasarımlarıyla sofralarımıza rengiyle, dokusuyla kendimizi yansıtma imkanı sunuyor. Yarım asırlık tecrübesiyle pek çok başarıya ve ödüle imza atan marka, ‘’İLHAM’’ mottosuyla sunduğu ürünleri ile fark yaratıyor.

Ocean koleksiyonu dokusuyla da hissettiriyor

Huzur veren masmavi bir okyanusu andıran özel dokulu yapısı ile sıra dışı bir yemek deneyimi sunan Ocean serisi, reaktif sır uygulamasıyla üretiliyor ve her tabakta birbirinden farklı doğal desenler elde ediliyor. Bir sanat eseri kadar tek ve özel olan Ocean, dayanıklı yapısı sayesinde bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Doğadakiler koleksiyonu zarafete ilham veriyor

Vahşi doğayı konu alan “Doğadakiler” koleksiyonu iddialı tasarımlarıyla özgür ruhlara hitap ediyor. Koleksiyon çok renkli ve siyah - beyaz renkteki versiyonları ile her sofraya uyum sağlıyor. 24 parçalık set halinde satın alınabildiği gibi tek parça olarak da anlamlı bir hediye alternatifi olabilir.

Galaxy koleksiyonu yenilikçi tasarımlara ilham veriyor

Doğal amorf yapısı ile her serviste farklı bir dizaynla sunum imkânı sağlayan Galaxy koleksiyonu, geniş ürün yelpazesi sayesinde sofralarda eksiksiz bir sunum deneyimi yaşatıyor. Yalın ve modern renklerden oluşan koleksiyon istenilen şekilde kombinlenerek farklı stillerde sofralar kurmaya yardımcı oluyor. Galaxy mat ve parlak versiyonları ile her seferinde başka bir görüntüye imza atıyor.

Önce sağlık

Kütahya Porselen tasarımları özellikle sağlık konusundaki üstünlükleriyle ön plana çıkıyor. Porselen, gıda ile etkileşimi nedeniyle insan sağlığı açısından en fazla tercih edilen malzemedir. Ancak sektörde estetik kaygılar ile üretilen ve pazara sunulan krakle olarak adlandırılan çatlak sırlı ürünler ya da zamanla bünye ve sır arasındaki uyumsuzluk nedeni ile sırları çatlayan ürünlerde, çatlak kısımlara yerleşen bakteriler ve kimyasallar insan sağlığını olumsuz yönde etkiliyor.

Kütahya Porselen ürünlerini geliştirdiği aşamadan başlayarak üretimin her aşamasında ve nihai üründe yaptığı testler ile bünye ve sır uyumunu sürekli kontrol altında tutarak her daim sağlıklı ürünleri müşterilerine sunuyor.

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