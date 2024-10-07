Soğan gözleri neden sulandırır? Soğan doğrarken gözlerimiz neden yaşarır?
Güzel bir akşam yemeği hazırlamak için mutfağa girdiğimizde kendimizi bir anda elimizde soğanla ağlarken buluruz. Hatta gözlerimiz iyice yanmaya başlar ve bu durum dayanılmaz hale gelirse tezgahtan uzaklaşmaya başlarız. Peki, bunun nedeni nedir? İşte detaylar...
Hayatın içinde, insanların ağlamasına sebep olan pek çok durum olabilir. Bazen sebepsiz yere ağlarız, bazen de bir sebepten dolayı ağlayamayabiliriz. Peki, soğan doğrarken neden ağlarız, hiç merak ettiniz mi? Soğan doğrarken neden ağladığımıza gelin birlikte bakalım.
Soğan sizi neden ağlatır?
Soğanlar yeraltında olgunlaşan bitkilerdir. Soğanların yeraltındaki evlerinde, kökleri, yumruları ve soğanları kemirmeyi seven tarla fareleri gibi canlılar yaşar. Bunun olmasını engellemek için soğanlar, büyürken kendilerini aç hayvanlardan korumak üzere tasarlanmış bir savunma mekanizması ile donatılmıştır.
Soğanlar, kabukları kırıldığında enzimler ve sülfenik asit püskürtür. Bu bileşikler birleşerek tahriş edici bir gaz olan propanethial S-oksit üretir.
Propanethial S-oksit nedir?
Propanethial S-oksit, göz yaşartıcı bir maddedir; yani göze temas ettiğinde gözyaşı oluşturur. Propanethial S-oksit, göz kürelerinizi kaplayan ve koruyan su tabakasına temas ettiğinde sülfürik aside dönüşür. Ancak tıpkı soğan gibi, gözleriniz de onları zarardan korumaya yönelik bir savunma mekanizmasıyla donatılmıştır. Her bir gözdeki sinirler, göz yaşartıcı bir madde tespit ettiğinde, onu temizlemek için gözyaşı üretir.
Alerjik durumlar şiddeti artırır!
Bazı insanların soğan keserken ağlama olasılığı diğerlerine göre daha yüksektir. Soğan veya diğer alliumlara karşı hassasiyetiniz veya alerjiniz varsa, reaksiyonunuz daha şiddetli olabilir veya aşağıdaki gibi semptomlar içerebilir:
- Kurdeşen
- Kaşıntı
- Karıncalanma
Soğanın türü önemli mi?
Daha az gözyaşı üreten bazıları da dahil olmak üzere birçok farklı soğan türü vardır. En sert kimyasal reaksiyonu oluşturan soğanlar, çok sayıda sülfür içeren bileşiklere sahiptir. Bunlar sarı, kırmızı ve beyaz soğanları içerir. Yeşil soğan gibi daha tatlı türlerde daha az sülfür bulunur, daha az keskindir ve çoğu insanda daha az gözyaşı üretir.
Soğanın gözleri yakmasını nasıl engelleriz?
Soğan, ne kadar yakıcı olsa da gözlerinize zarar vermez, sadece rahatsız edicidir. Yine de, kızarıklığı gidermek ve rahatsızlığı azaltmak için tahriş olmuş, yanan gözlerinizi hemen tedavi etmek isteyeceksiniz.
Soğan tahrişinden kaynaklanan ağlamayı azaltmak için bazı ipuçları şunlardır:
- Kendinizle doğradığınız çiğ soğan arasında mesafe veya bariyer koyun. Dilimlenmiş soğanları camın altına koyun veya çalışma alanınızı uzatın.
- Gözlerinizi serin ve temiz suyla yıkayın.
- Tahrişi azaltmak için gözlerinizin üzerine soğuk kompres veya soğuk salatalık koyun.
- Gözlerinizi yıkamak için yağlayıcı göz damlaları kullanın.
- Aloe vera jeli ve suyla ıslatılmış pamuk topları veya steril hint yağı göz damlaları gibi diğer göz ağrısı ilaçlarını kullanın.
Kaynak: Healthline