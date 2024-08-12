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        Haberler Gündem Güncel Soğanlı-Bağcılar tramvay seferleri durduruldu | Son dakika haberleri

        Soğanlı-Bağcılar tramvay seferleri durduruldu

        İstanbul'da Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki Soğanlı istasyonu bölgesinde bir binanın yıkılma tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle bazı duraklarda seferler durduruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 14:10 Güncelleme: 12.08.2024 - 14:12
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        Soğanlı-Bağcılar tramvay seferleri durduruldu
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        İstanbul'da Soğanlı-Bağcılar arasındaki tramvay seferleri durduruldu.

        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Soğanlı istasyonu bölgesinde bulunan bir binanın yıkılma riski olduğu belirtildi.

        Bu gerekçeyle emniyet güçlerinin kararı doğrultusunda, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'ndaki seferlerin Soğanlı-Bağcılar arasında durdurulduğu ifade edilen duyuruda, tramvay hattının Kabataş-Soğanlı arasında hizmet verdiği kaydedildi.

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