Soğanlı Dağları doğa tutkunlarını ağırlıyor

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Bu tür etkinliklere daha profesyonel olarak bundan sonra da katılacağını ifade eden Demirel, "Bu zirveye ulaşmak tüm zorluklara değdi. Doğayla iç içesiniz, dağların zirvesinde olmak oldukça güzel bir his. Buradan arkamızda bulunan göllere bakmak ayrı bir güzellik" ifadelerini kullandı.