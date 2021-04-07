Soğanlı Geçidi'nde zorlu karla mücadele çalışması sürüyor

AA

Kar kalınlığının rüzgarın biriktirmesiyle yer yer 4 metreyi bulduğu Bayburt-Trabzon arasındaki 2 bin 330 rakımlı Soğanlı Geçidi'nde iş makineleriyle çalışma yapan ekipler, yaklaşık 6 aydır kapalı olan yolu açmak için yoğun mesai harcıyor.Bölgede ilerlemekte güçlük çeken ekipler, dünyanın en zorlu yollarını tanıtan bir internet sitesince "en tehlikeli yol" seçilen Trabzon-Bayburt arasındaki yamaçlardan geçen Derebaşı Virajları'nın bulunduğu bölgeye de ulaşarak mayısa kadar yolun tamamını ulaşıma açmayı hedefliyor.

Yolun bir bölümünün açılmasıyla, çetin kış şartları nedeniyle yaklaşık 6 aydır köylerinden uzak kalan vatandaşlar da evlerine dönmeye başladı.Vatandaşlardan Mustafa Durmuş, "Devletimizden Allah razı olsun. Bu kadar çile çekip yolumuzu açıyorlar. Bizim çilemiz de bitti. Artık hayvanlarımızı köyümüze getireceğiz." dedi.