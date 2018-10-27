Sogndal - Aalesund maçı rakamları

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Sogndal, 28 Ekim 2018 Pazar günü Aalesund takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:00. Maç öncesi Sogndal 45 puanla 4. sırada, Aalesund 53 puanla 2. sırada bulunuyor. Ev sahibi Sogndal, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Aalesund son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 516. İddaa'da Sogndal kazanır 2.20, berabere biter 3.00, Aalesund kazanır 2.40 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Sogndal son hafta oynanan Valerenga maçında 5-2 kazandı.

Aalesund ise Stromsgodset karşılaşmasında 4-3 kazandı.

Sogndal, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Sogndal, kendi sahasında 27 gol attı, 19 gol yedi.

Aalesund ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 8 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Aalesund, 25 gol atarken 16 gol yedi.

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