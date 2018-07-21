Sogndal - Ham Kam sahaya çıkıyor

Norveç 1.Lig maçında Sogndal ile Ham Kam, 22 Temmuz 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Sogndal 29 puanla 2. sırada, Ham Kam 17 puanla 12. sırada bulunuyor. Ev sahibi Sogndal, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Ham Kam, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 410 kodlu maçı oynayanlar; Sogndal galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.40, Ham Kam galibiyet oranı 4.30. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Sogndal önceki hafta Ham Kam mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Ham Kam ise Sogndal maçında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Sogndal, 14 gol attı ve 9 gol yedi.

Ham Kam, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ham Kam 9 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

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