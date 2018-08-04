Sogndal - Levanger karşılaşma önü

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Sogndal, 05 Ağustos 2018 Pazar günü Levanger takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Sogndal 33 puanla 3. sırada, Levanger 12 puanla 16. sırada bulunuyor. Sogndal son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Levanger, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 531 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sogndal kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Levanger sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Sogndal son hafta oynanan Ranheim maçında 1-0 kazandı.

Levanger ise Strommen maçında 2-1 yenildi.

Sogndal, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Sogndal, kendi sahasında 15 gol attı, 9 gol yedi.

Levanger, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Levanger, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 19 kez topu kendi kalesinde gördü.

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