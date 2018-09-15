Sogndal - Ullensaker / Kisa maçı rakamları

Norveç 1.Lig heyecanı devam ediyor. Sogndal, 16 Eylül 2018 Pazar günü Ullensaker / Kisa takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Sogndal 39 puanla 4. sırada, Ullensaker / Kisa 34 puanla 5. sırada bulunuyor. Ev sahibi Sogndal, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Ullensaker / Kisa, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 720 kodlu maçı oynayanlar; Sogndal galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.60, Ullensaker / Kisa galibiyet oranı 3.60. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Sogndal önceki hafta Ullensaker / Kisa mücadelesinde 4-3 kazandı.

Ullensaker / Kisa ise Sogndal maçında 4-3 yenildi.

Sogndal, evinde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 25 gol atıp 17 gol yedi.

Ullensaker / Kisa, dış sahada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ullensaker / Kisa 24 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.

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