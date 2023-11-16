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        Haberler Yaşam Soğuk hava nedeniyle örümcek ağları ve ağaçlar kırağı tuttu

        Soğuk hava nedeniyle örümcek ağları ve ağaçlar kırağı tuttu

        Ardahan'da hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü. Kentte özellikle gece etkili olan soğuk nedeniyle örümcek ağları ve ağaçlar kırağı tuttu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 11:19 Güncelleme: 16.11.2023 - 11:23
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        Ardahan'da dün gece hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düştü. Göle ilçesinde ise termometreler sıfırın altında 3 dereceyi gösterdi.

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        Soğuk hava ve sis nedeniyle örümcek ağları ve ağaçlar kırağı tutarken, bitkiler ise kırağıyla beyaza büründü.

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        Kentte havanın bu sene geç soğuduğunu söyleyen İsmail Kahya, artık yavaş yavaş soğukların başladığını dile getirerek, "Soğuklar başladı. Şu anda sıcaklık eksi 3 derece ve ağaçlar soğukla birlikte kırağı tutmuş.

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        Biz 12’inci aya kadar hava sıcaklıklarının iyi gideceğini tahmin ediyorduk. Ama maalesef yanıldık. Kış beklediğimizden de erken gelecek" dedi.

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        #Örümcek ağları
        #kırağı
        #Ardahan
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