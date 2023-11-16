Soğuk hava nedeniyle örümcek ağları ve ağaçlar kırağı tuttu
Ardahan'da hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü. Kentte özellikle gece etkili olan soğuk nedeniyle örümcek ağları ve ağaçlar kırağı tuttu
Ardahan'da dün gece hava sıcaklığı sıfırın altında 1 dereceye kadar düştü. Göle ilçesinde ise termometreler sıfırın altında 3 dereceyi gösterdi.
Soğuk hava ve sis nedeniyle örümcek ağları ve ağaçlar kırağı tutarken, bitkiler ise kırağıyla beyaza büründü.
Kentte havanın bu sene geç soğuduğunu söyleyen İsmail Kahya, artık yavaş yavaş soğukların başladığını dile getirerek, "Soğuklar başladı. Şu anda sıcaklık eksi 3 derece ve ağaçlar soğukla birlikte kırağı tutmuş.
Biz 12’inci aya kadar hava sıcaklıklarının iyi gideceğini tahmin ediyorduk. Ama maalesef yanıldık. Kış beklediğimizden de erken gelecek" dedi.