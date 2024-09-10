Soğuk havalar bastırmadan bir yere not edin! Vücut ısısını yükseltmeye yarayan yiyecekler
Eylül ayı geldi çattı... Yazın bitmesine henüz hazır olmasak da havalar soğumaya başladı. Akşamları dışarı çıkarken üzerimize bir hırka almaksak gece dönüşte üşüyebilir bile! Peki, değişen hava durumuyla birlikte sofralarımızın da değişmesi gerektiğinin yeterince farkında mıyız? Soğuk havalara vücut ısısını yükselten besinlerle de hazırlanmalıyız...
Soğuk havalardan korunmak istiyorsunuz, bunun için yün kazakları üzerinize geçirip polar atkıları boynunuza doluyorsunuz ama yine de ısınamıyorsunuz diyelim... Size bir ipucu verelim, beslenme listenize ekleyeceğiniz bazı besinlerle vücut ısınızı artırabilirsiniz! Beslenme ve Diyet Uzmanı Şeyda Sıla Bilgili, soğuktan korunmak isteyenler için bazı besinler öneriyor...
Tarçın
Baharat rafının tatlı eşlikçisi tarçın, soğuk havalarla baş etmekte zorlananların imdadına yetişiyor... Tarçının vücut ısıtıcı özelliği olduğunu biliyor muydunuz? Soğuk havalarda tüketeceğiniz tarçın kan akışınızı hızlandırıp sizi ısıtabilir.
Tarçını dilerseniz tatlılarınıza dilerseniz soğuk havaların diğer harika eşlikçisi salepinizin üzerine dökerek tüketebilirsiniz. Eğer yulaf tüketen biriyseniz yulafınıza da serpebilirsiniz. Çubuk tarçınları
Taze zencefili blenderdan geçireceğiniz çorbalarınıza da katabilirsiniz. Çorbada tadını zevmem diyenler varsa tarçın ile birlikte ikisini 5-10 dakika sıcak suyla demşeyip zencefil çayı olarak da tüketebilir.
Ihlamur
Yine kış mevsiminin vazgeçilmez çaylarından biri olan Ihlamur var şimdi de sırada... Soğuk algınlığına ve gribe neden olabilecek virüslerin ve bakterilerin etkisini düşürmek için bağışıklığınızı yüksek tutmaya ihtiyacınız var. Bağışıklığınızı güçlendirmek için de Ihlamura... Ihlamur çağı vücut ısısını yükselttiği gibi içeriğindeki müsilaj madde sayesinde göğsünüzü de yumuşatır. Kış aylarında listelerinizden eksik etmemenizde fayda var...
Havlıcan
"Aaa, bu da ne" dediğinizi duyar gibiyiz, hemen anlatıyoruz! Havlıcan ismi size pek tanıdık gelmeyebilir ancak bu besin zencefillergiller ailesinden bir besindir ve halk arasında Çin zencefili olarak da tanınır. Ama küçük bir fark var, tadı zencefile pek benzemiyor...
Havlıcanın genellikle kökü tüketiliyor. Kökünün sap kısımlarından demleyeceğiniz çayın ise vücut ısınızı artırıcı etkisi olduğu söyleniyor çay şeklinde de demlenerek kullanılıyor. Havlıcanın tadı bazılarına acı gelebilir. Bu sorunu gidermek için de çayın içine bal katmayı deneyebilirsiniz.
Zerdeçal
Çorbalara da yemeklere de pilavlara da çok yakışan başlıca baharatlardan biri olan zerdeçal, termojenik etkisiyle vücut ısısını artırıcı etkisi olan bir diğer baharattır. İsterseniz balla karıştırın isterseniz yemeklere katın ama zerdeçalın soğuk günlerde tüketirseniz daha az üşüdüğünüzü göreceksiniz!
Acı biber
Acının vücut ısısını artırdığını pek çoğumuz biliyoruz. Elbette soğuk havalarda içimizi fırın gibi yapmak istersek bu etkiye ulaşmak için tercih edeceğimiz besinlerden biri de acı biber olacak...
Kırmızı acı bibere acılığını veren maddenin termojenik olduğunu biliyor muydunuz? Artık biliyorsunuz. Üstelik sadece vücut ısınızı artırmıyor, metabolizmanızı da hızlandırıyor.
Karabiber
Kırmızı acı biberin termojenik etkisi olur da karabiberin olmaz mı? Aslında zencefil ve zerdaçaldan bahsettikten sonra pek çoğunuzun aklına karabiber de gelmiştir. Bu üç baharat soğuk kış günlerinin bir numaralı hastalık savaşçıcı gibi bir imaja sahip çünkü...
Karabiber sadece termojenik özellikleriyle vücut ısınızı artıran bir desin değil. Kış mevsiminde pek çoğumuzun korktuğu solunum yolu hastalıklarına neden olan bakterilerden korunmak için de bir korucuyucu. Karabiber bir vitamin deposu. Aynı zamanda antioksidan ve doğal antibiyotik özelliği de var. Listenizden çıkarmasanız iyi olur.