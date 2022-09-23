Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı: Soğuk havalara 10 gün ara

İki gündür kış mevsimini hatırlatan soğuk havanın etkisindeyiz ama bu hava Türkiye’nin batı bölgelerinden ayrılmak üzere. Serin rüzgarların yerini güneybatıdan esen ılık rüzgar alıyor. Fas ve Tunus üzerindeki daha sıcak hava yukarı seviyelerden taşınıyor, doğuya ilerlerken Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan bu sıcak havadan etkileniyor.

Bu hafta sonu başlayacak güneşli günler Türkiye genelinde bir haftadan uzun sürebilir. Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz ile İç Anadolu Ekim başlarına kadar hiç yağmur görmeyebilir. Bu tahmini 10 gün sürecek bir kurak dönem anlamına gelir, gelecek hafta sulama ihtiyaçlarımız artacak.