Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı: Soğuk havalara 10 gün ara

İki gündür kış mevsimini hatırlatan soğuk havanın etkisindeyiz ama bu hava Türkiye’nin batı bölgelerinden ayrılmak üzere. Serin rüzgarların yerini güneybatıdan esen ılık rüzgar alıyor. Fas ve Tunus üzerindeki daha sıcak hava yukarı seviyelerden taşınıyor, doğuya ilerlerken Akdeniz’de Türkiye ve Yunanistan bu sıcak havadan etkileniyor.
Bu hafta sonu başlayacak güneşli günler Türkiye genelinde bir haftadan uzun sürebilir. Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz ile İç Anadolu Ekim başlarına kadar hiç yağmur görmeyebilir. Bu tahmini 10 gün sürecek bir kurak dönem anlamına gelir, gelecek hafta sulama ihtiyaçlarımız artacak.
Fotoğraf: İHA
Yağmurlu ve soğuk İstanbul hafta sonu biraz ısınarak yeniden 20°C’leri yakalıyor ve bahsedilen sıcak hava girişiyle gelecek hafta içi 25°C’nin de üzerinde bir İstanbul göreceğiz.
Ankara’da geceler epey soğuk 10°C’nin de altında fakat pazar gecesinden itibaren Ankara’da gece sıcaklıkları 4-5 derece artacak. Hava daha yumuşak olacak.
Fotoğraf: İHA
İzmir ve güney sahillerimiz bu hafta sonu rüzgarlı bir havada güneşlenirken yeni hafta 27-30°C’lere kadar ısınıp resmen yaza geri dönecek, 24 Eylül - 3 Ekim arasında tam bir yaz havası görünüyor. Ancak iç kesimlerde geceler pek de yaza benzemiyor, gece soğuğu kıyıdan uzaklaştıkça daha sert hissedilecek. Isınma ihtiyacımız başladı ve dağlarımıza yeni mevsimin ilk karları yağdı. Yine de bu durum uzun sürmüyor o karlar erir, sıcaklık artışı Türkiye genelinde bir süre bizi kıştan uzak tutacak görünüyor. İyi hafta sonları.
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