Soğuk havalarda ortaya çıkan ağrılara ilişkin uyarı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkAjans Haberleri
ABONE OL

Soğuk havalarda ortaya çıkan ağrılara ilişkin uyarı

Beyin ve Sinir Cerrahisi Op. Dr. Burak Kınalı, kışın omurgada ortaya çıkan ağrılara ilişkin, "Vücudumuz suya ihtiyaç duymaktadır ve özellikle omurga sağlığı açısından günlük uygun dozlarda su tüketilmelidir." uyarısında bulundu.

Soğuk havalarda ortaya çıkan ağrılara ilişkin uyarı
AA

Kınalı, kışın oluşan ağrıları ve bu ağrılardan korunmak için alınması gereken önlemleri sıraladı.

Soğuk havaların omurga ve çevre kas dokularından kaynaklı ağrı gibi sorunlara neden olabildiğini belirten Kınalı, ağrılara karşı beslenmenin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Kınalı şu bilgileri verdi:

"Evlerde daha çok zaman geçirdiğimiz bu aylarda dolaplarımızı daha sağlıklı yiyeceklerle doldurmak uygun olacaktır. Kırmızı etler, kızarmış yiyecekler, şekerler ve işlenmiş nişastalar gibi iltihaplanmaya neden olan yiyeceklerin tüketimini azaltmanız ve gerekli miktarlarda almanız uygun olacaktır. Bunun yanı sıra alkol ve tütün tüketimi de tetikleyicilerin en başında olmakla birlikte mutlaka bırakılmalıdır.

Vücudumuz suya ihtiyaç duymaktadır ve özellikle omurga sağlığı açısından günlük uygun dozlarda su tüketilmelidir. Özellikle ileri yaşlarda buna dikkat etmek gerekir. Vücuttaki su miktarını etkileyen bir değer önemli faktör de alkol tüketimidir; Alkollü içecekler sadece sizi kurutmayacak, aynı zamanda depresyon ve anksiyeteyi de kötüleştirerek ağrıların artmasına sebebiyet verecektir."

- "Vücudunuzu sıcak tutun"

Kınalı, kış soğuğundan korunmak için giysilere dikkat etmek gerektiğini ifade ederek, bulunulan mekanları uygun sıcaklıkta tutmanın önem taşıdığını kaydetti.

Kapalı alanlarda ısınmayla birlikte oluşabilecek kuru havanın giderilmesi adına hava nemlendiricileri öneren Kınalı, "Havanın nemlendirilmesi önemlidir. Aksi takdirde sinüslerdeki olumsuz etkileri ile dokuyu kurutarak enfeksiyonlara daha açık olmamıza sebebiyet verecektir. Mevsim geçişlerinde tetiklenebilecek olan bel, sırt, boyun ağrıları ve disk hernilerine (fıtık) bağlı ağrıların artabileceği dikkate alınmalıdır. Yine buna uygun olarak giyinmek rahatsızlıkların tetiklenmemesi adına yardımcı olacaktır."

- Güneş ışığı tavsiyesi

Kınalı, kış aylarında güneş ışınlarının ülkemize etkisinin azalması ile birlikte, daha sıkı giyinilmeye bağlı olarak vücutla temas eden güneş ışınlarında büyük azalma yaşandığını ifade ederek, insanların vitamin D düzeylerinin de azaldığını aktardı.

Bol bol güneş almayı öneren Kınalı, "Güneş ışığı duygu durumunda iyileşmeyi destekleyerek hem verimliliğimizi hem de depresyondan kaçınmamızı sağlayacaktır. Vitamin D üretiminde artışa sebep olan güneş ışığı, gerek omurga sağlığı gerek ağrılar açısından fayda sağlayacaktır. Ayrıca güneş ışığı vücudunuzdaki serotonin hormonunda salgı artışına sebep olarak modumuzu ve ruh halimizi de daha iyiye götürerek ağrılarımızdan uzaklaşmamızı sağlayacaktır." uyarısında bulundu.

- "Uzman görüşü almak her daim kurtarıcı olacaktır"

Kınalı, pandemi nedeniyle evde daha fazla vakit geçiren vatandaşlara "sık hareket edin" çağrısında bulunarak, ekran ve bilgisayar karşısında duruşlara dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.

Kınalı, kışın ortaya çıkan ve geçmeyen ağrılara ilişkin, şu önerilerde bulundu:

"Kronik (uzun dönem ağrılar) ve ya şiddetli akut (erken) dönem ağrılar, bacak ve kol ağrıları, uzuvlarda uyuşukluklar, yanma-batma-üşüme tarzında hissiyatlar, güç kaybı gibi şikayetlerin özellikle mevsim geçişlerinde artış göstermesi çeşitli omurga, omurilik ve ya sinir hastalıklarının habercisi olabilir. Kas ağrılarımızı tetikleyebilecek bu dönemde, bel fıtığı ve boyun fıtığı gibi hastalıklarda da şikayetlerimiz artabileceği için, hastanın şikayetleri doğrultusunda yalnızca cerrahi yöntemler değil ağrıya yönelik çeşitli enjeksiyon tedavileri veya medikal (ilaç) tedavilerle bu durumlardan kolayca kurtulmanız mümkün olacaktır.

Ancak unutulmamalıdır ki her hastalıkta olduğu gibi bu tarz hastalıklarda da güç kaybı, hissiyat kaybı, idrar ve gaita kaçırma ve şiddetli ağrılar bizi acil cerrahiye sürükleyebilmektedir. Bundan mütevellit tedavi için geç kalmamak adına bir uzman görüşü almak her daim kurtarıcı olacaktır."

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs aşı adayları tehlikede! Virüs mutasyona uğruyor... - Haberler
SAĞLIKKoronavirüs aşı adayları tehlikede! Mutasyona uğruyor. ...
SON DAKİKA: Bulgar turistler akın etti! O ilde aspirin satışları yüzde 84 arttı - Haberler
SAĞLIKAkın ettiler! O ilde aspirin satışları yüzde 84 arttı
Uzmanlar şaşkın! Böylesi bir doğum binde bir gerçekleşiyor - Haberler
SAĞLIKUzmanlar şaşkın! Böylesi bir doğum binde bir ...
SON DAKİKA: Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan dikkat çeken aspirin uyarısı! Dikkat! Ölümcül olabilir - Haberler
SAĞLIKProf. Dr. Mehmet Ceyhan'dan aspirin uyarısı!
Kasım ayının 10 süper besini! - Haberler
SAĞLIKMutlaka tüketmeniz gereken 10 süper besin!
7 Kasım Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
Son dakika! Günde 2 fincan! Solunumu rahatlatıyor, nefesi açıyor - Haberler
SAĞLIKGünde 2 fincan! Solunumu rahatlatıyor, nefesi açıyor
ABD'de Covid-19 vaka ve ölümlerinde hızlı yükseliş - Haberler
SAĞLIKABD'de Covid-19 vaka ve ölümlerinde hızlı yükseliş
Nijerya'daki 'gizemli hastalık'tan ölümlerin nedeni sarı humma - Haberler
SAĞLIKNijerya'daki gizemli hastalıktan ölümlerin nedeni ...
SON DAKİKA KORONA TABLOSU: Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Türkiye koronavirüs vaka sayısı...
SAĞLIKKoronavirüs salgınında son durum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X