Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak çorba tarifleri

Ocağın altını kapatın ve çorbayı blenderdan geçirin. Çorbayı kâselere aldıktan sonra taze fesleğen yaprakları ve doğranmış kapya biber ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Sarımsak ve unu ekleyip un kokusu çıkana kadar 2-3 dakika karıştırın. Közlenmiş kapya biber, domates püresi, karabiber, pul biber, tuz ve sıcak suyu ilave ederek orta ateşte 5 dakika kadar pişirin.

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Yapılışı:

Brokoliyi çiçeklerinden ayırıp yıkayın ve sonrasında doğrayın. Soğan ile sarımsağı alın ve onları da küp küp doğrayın.

Büyük bir tencereye zeytinyağını ekleyin, ardından soğan ile sarımsağı kavurun. Soğanı 3 dakika pişirin ve üzerine unu serpin. Unun üzerine suyunu ekleyin. Brokolileri de tencereye alın ve 20 ila 30 dakika pişirin. Bu aşamada peynir ekleyebilirsiniz.