Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak çorba tarifleri
Kış aylarında insanlar daha çabuk hasta olur ve bağışıklıklarını toparlayacak takviyelere ihtiyaçları vardır. Çorba tüketmek hastalığı geçirmese de boğazı yumuşatmaya yardımcı olur. İşte sizin için, kışın evde kolayca hazırlayabileceğiniz bazı çorba tarifleri...
Kış aylarındaki soğuklarla birlikte, içimizi ısıtan bir çorba içmek kaçınılmaz hale geliyor. Sıcacık bir kâse çorba, hem bedeni ısıtmanın hem de damakları tatlandırmanın en iyi yollarından birisidir. İşte, bu soğuk günlerde içinizi ısıtacak enfes çorba tarifleri...
KÖZLENMİŞ KIRMIZI BİBER ÇORBASI
Malzemeler (4 kişilik)
6 adet kapya biber
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 orta boy kuru soğan
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı un
Yarım su bardağı domates püresi
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı tuz
6 bardak sıcak su
Kapya biberleri közleyip kabuklarını soyun ve doğrayın. Soğanı da doğrayın.
Daha sonra zeytinyağı ve soğanı tencereye alıp kısık ateşte soğanlar yumuşayıncaya kadar kavurun.
Sarımsak ve unu ekleyip un kokusu çıkana kadar 2-3 dakika karıştırın. Közlenmiş kapya biber, domates püresi, karabiber, pul biber, tuz ve sıcak suyu ilave ederek orta ateşte 5 dakika kadar pişirin.
Ocağın altını kapatın ve çorbayı blenderdan geçirin. Çorbayı kâselere aldıktan sonra taze fesleğen yaprakları ve doğranmış kapya biber ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
KREMALI PEYNİRLİ BROKOLİ ÇORBASI
1 orta boy brokoli
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 kuru soğan
2 diş sarımsak
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı un
1 kutu krema
1,5 - 2 litre sıcak su veya tavuk suyu
İsteğe bağlı 200 gram kaşar peyniri
Yapılışı:
Brokoliyi çiçeklerinden ayırıp yıkayın ve sonrasında doğrayın. Soğan ile sarımsağı alın ve onları da küp küp doğrayın.
Büyük bir tencereye zeytinyağını ekleyin, ardından soğan ile sarımsağı kavurun. Soğanı 3 dakika pişirin ve üzerine unu serpin. Unun üzerine suyunu ekleyin. Brokolileri de tencereye alın ve 20 ila 30 dakika pişirin. Bu aşamada peynir ekleyebilirsiniz.
Tarifteki baharatları da çorbanıza koyun ve çorbanızı blenderdan geçirin.
Kıvam almaya başlayan çorbanıza kremayı ekleyin ve bir süre daha pişirin. Eğer size göre çok koyu olursa biraz süt ya da su ile kıvamını açabilirsiniz.
TAVUK SUYU ÇORBA
Malzemeler (6 kişilik)
1 adet tavuk budu
1 adet tavuk göğsü
6 su bardağı su
1 yemek kaşığı un
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 adet kuru soğan
Yarım çay kaşığı karabiber
Yapılışı:
Tavuk parçalarını bir tencereye alın ve 6 bardak suyla beraber haşlayın.
Tavukları soğuduktan sonra tencereden alın ve kemiklerinden didikleyerek ayırın. Tavuk suyunu ise bir kenarda bekletin.
Ayrı bir tencereye yağı dökün ve un ekleyin. Unu kavurduktan sonra önceden küp küp doğradığınız soğanı da bu karışımla beraber kavurun.
Soğan pembeleştikten sonra üzerine didiklenmiş tavuğu ve tavuk suyunu ekleyin. Bu aşamada baharatları da ekleyin ve çorbayı biraz daha pişirdiğinizde çorbanız hazır olacaktır.